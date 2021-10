Nel New Mexico sul set di un film parte un colpo dalla pistola di scena di Alec Baldwin che uccide la direttrice della fotografia e ferisce il regista

Ancora non si riesce a dare una spiegazione della tragedia avvenuta sul set di un film western al Bonanza Creek Ranch nel New Mexico, dove l’attore protagonista, Alec Baldwin, nel girare una scena del film “Rust”, sparando con quella che era una pistola-giocattolo, ha ucciso la direttrice della fotografia, la quarantaduenne Halyna Hutchins (nella foto a sinistra con Alec Baldwin), e ferito gravemente il regista, Joel Souza, di 48 anni, portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe.

Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l’accaduto, che è oggetto di indagine.

Alec Baldwin (nella foto destra, in combo con il set dove è avvenuta la tragedia) è stato interrogato dalla polizia, dove si è recato spontaneamente, come ha riferito all’agenzia Afp il portavoce dello sceriffo di Santa Fe, Juan Rios. “Ha fornito dichiarazioni e ha risposto alle loro domande. È entrato volontariamente e ha lasciato l’edificio dopo aver terminato l’interrogatorio”, ha aggiunto, precisando poi che al momento “non sono state presentate accuse e non sono stati effettuati arresti”.

Subito dopo la tragedia Baldwin è stato sentito dalla polizia: finito l’interrogatorio è scoppiato in lacrime, letteralmente piegato su sé stesso nel parcheggio del set, da solo. Un’immagine immortalata da un fotografo di scena che ha fatto il giro del mondo. Poi ha sfogato tutta la sua disperazione in due tweet: “Non ci sono parole per descrivere il mio shock e la mia tristezza per Halyna Hutchins, moglie, madre e collega ammirata”, ha scritto Baldwin, assicurando la sua completa collaborazione alle indagini in corso. “Sono in contatto con suo marito, per offrirgli sostegno. Sono devastato per lui, il loro figlio e per tutti coloro che le volevano bene”, ha aggiunto l’attore. Dopo il dramma le riprese del film sono state sospese.

Il film Rust è un western la cui sceneggiatura è stata curata da Souza sulla base di un racconto che lo stesso regista aveva scritto con Baldwin. E narra la storia di un tredicenne e di suo fratello più piccolo nel Kansas di fine Ottocento. Baldwin interpreta il famigerato fuorilegge Rust, il cui nipote di 13 anni viene condannato per omicidio involontario. Nel cast Jensen Ackles ha il ruolo di un maresciallo degli Stati Uniti, mentre Travis Fimmel interpreta un cacciatore di taglie. Rust cerca di far evadere suo nipote dalla prigione. Durante la fuga, mentre Ackles e Fimmel danno loro la caccia, un legame inaspettato nasce tra il fuorilegge e suo nipote. Le riprese procedevano senza problemi da alcune settimane al Bonanza Creek Ranch, usato spesso per questo tipo di produzioni. Hutchins le aveva documentate su Instagram postando foto e un video che la ritraeva a cavallo. “Era una grande appassionata del suo lavoro, divertente e piena di energia”, ha twittato la regista Elle Schnieder osservando come le donne siano solitamente escluse dai western. “E’ particolarmente crudele che un astro nascente come lei che aveva rotto un soffitto di cristallo abbia perso la vita proprio per un tipo di progetto per cui le donne si battono”, ha spiegato.

“Non posso credere che questo tipo di tragedie possano avvenire ancora oggi. Una pistola di scena in grado di uccidere? E’ una tragedia”, ha commentato invece l’attore Joe Manganiello, che aveva lavorato con Hutchins nel film ‘Archenemy’. L’incidente mortale – che arriva 28 anni dopo la tragica fine di Brandon Lee, anche lui rimasto ucciso durante le riprese a causa di una pistola che doveva essere caricata solo a salve – riapre infatti il dibattito sui set sempre più pericolosi e accende il faro su Hollywood, che appena due giorni fa ha rischiato la paralisi per la protesta di migliaia di lavoratori che chiedevano più sicurezza sulle scene.