NBA, COLPO DI SCENA/ I Los Angeles Lakers venduti per la cifra record di 10 miliardi di dollari. La famiglia Buss cede il controllo dell’iconica franchigia a Mark Walter.

di FABIO CAMILLACCI/ Clamoroso a Los Angeles. I Lakers, una delle franchigie più famose della NBA di basket, sta per cambiare padrone. ESPN, infatti, fa sapere che la famiglia Buss ha un accordo per cedere il pacchetto di maggioranza a Mark Walter, da anni azionista di minoranza. Ricordiamo che Buss controlla il club cestistico californiano dal 1979. L’affare avrebbe una cifra record: 10 miliardi di dollari. Mai accaduto prima per una squadra professionistica americana. Comunque, ogni accordo va ratificato dalla Lega per diventare effettivo.

Il quadro futuro che si delinea e il passato. L’attuale presidente Jeanie Buss resterebbe come Governor e rappresenterebbe i Lakers alle assemblee dei proprietari NBA. Jerry Buss comprò i Los Angeles Lakers 45 anni fa per 67,5 milioni di dollari. Un accordo che comprendeva anche il passaggio di proprietà del Chrysler Building, ovvero uno dei grattacieli più iconici di New York.

Buss arrivò ai Lakers lo stesso anno di Magic Johnson. Il proprietario, con la stella della squadra dello Showtime, stabilì un rapporto che andava ben oltre quello tra un patron e un fenomeno del basket. Nel corso di tutti questi anni, la famiglia Buss ha mantenuto il controllo della squadra anche dopo la morte del patriarca. Ultimamente al timone c’è stata la figlia Jeanie.

Il cammino nel club del socio di minoranza che sta per prendere il controllo assoluto. Mark Walter, dal canto suo, entrò nella proprietà dei Lakers nel 2021. In tal modo la franchigia più glamour della NBA diventerà il fiore all’occhiello di un portafoglio di investimenti sportivi che comprende interessi nei Dodgers di Mlb, nelle Sparks di Wnba, nella Billie Jean Cup, nella Cadillac in Formula 1. Davvero tanta roba.