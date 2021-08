MOURINHO, BUONA LA PRIMA/ Conference League, play-off di andata: la Roma vince in Turchia. Pellegrini e Shomurodov lanciano i giallorossi a Trebisonda

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo tante amichevoli estive, Coppa Italia a parte, la Roma è la prima squadra italiana a fare sul serio scendendo in campo per l’andata del play off di Conference League. Una doppia sfida che vale l’accesso ai gironi di questa neonata competizione. E i giallorossi di Josè Mourinho partono col piede giusto vincendo per 2-1 a Trebisonda contro i turchi del Trabzonspor. Partita non facile per la compagine capitolina contro una squadra più avanti nella fase di preparazione.

Una squadra ricca di vecchie conoscenze del calcio italiano. L’ex napoletano Hamsik, l’ex romanista e parmense Gervinho, l’ex romanista Bruno Peres, l’ex viola Vitor Hugo e l’ex Atalanta e Parma Cornelius. Insomma, una formazione per niente tenera che l’anno scorso ha chiuso la Serie A turca al quarto posto e che nel preliminare ha fatto fuori i norvegesi del Molde ai calci di rigore dopo un doppio pareggio: 3-3 in Turchia, 1-1 in Norvegia.

Ricordiamo che da questa stagione nelle Coppe europee i gol segnati in trasferta non valgono più “doppio”. La Roma rispecchia la filosofia del suo nuovo tecnico: essenziale, senza fronzoli e vincente. Da migliorare la condizione fisica e la precisione nei passaggi, soprattutto quelli in fase di rifinitura. Troppi errori tecnici da parte di Zaniolo e compagni.

Per il resto, la Roma ha giocato da squadra. Come piace a Mou e come ha sottolineato a fine gara lo stesso Special One. I primi 45 minuti si sono chiusi sullo 0-0 senza grandi emozioni da una parte e dall’altra. Ripresa scoppiettante. Al 55′, capitan Pellegrini al volo da due passi sfrutta un assist al bacio di Mkhitaryan portando in vantaggio i suoi. Nella costruzione dell’azione del vantaggio è bravissimo anche Nicolò Zaniolo.

Poi ecco la mossa vincente del tecnico dei padroni di casa che getta nella mischia Cornelius, autentica bestia nera dei giallorossi. E’ proprio l’attaccante danese a pareggiare al 64′ con un bel colpo di testa su cross di Bruno Peres. A questo punto, la Roma sbanda e il Trabzonspor sfiora il vantaggio. Ma al minuto 81 sugli sviluppi di un corner, gli ospiti raddoppiano.

Il gol vittoria. Mancini di testa colpisce il palo, riprende Shomourodov e segna. Prima rete ufficiale in maglia giallorossa per l’uzbeko ex Genoa arrivato nella Capitale in questa sessione di mercato (nella foto a destra e in home page: la sua esultanza). Assalto finale dei turchi spinti dal folto pubblico presente sugli spalti, la Roma però tiene e torna a casa con un risultato prezioso in vista del match di ritorno in programma giovedi prossimo all’Olimpico.