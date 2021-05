MOTOGP A LE MANS/ Jack Miller mago della pioggia e la Ducati si prende anche il Gran Premio di Francia. Piazza d’onore per la “Rossa” Pramac di Zarco. Quartararo 3°, Bagnaia 4°: il francese della Yamaha è il nuovo leader del Mondiale

di MARCO VALERIO/ E’ successo di tutto a Le Mans per il Gran Premio di Francia classe MotoGP. Disagi causati soprattutto dalla pioggia. Trionfa la Ducati di Miller davanti a una coppia tutta francese: Zarco su Ducati Pramac e Quartararo della Yamaha nuovo leader del Mondiale. Infatti, Pecco Bagnaia non va oltre il 4° posto perdendo la vetta della classifica piloti. Marc Marquez cade dopo aver fatto molto bene. Bel 5° posto per Petrucci. Solo 11° Valentino Rossi.

Alla lotteria di Le Mans esce dunque il numero 42. Il numero di Jack Miller in versione mago della pioggia. Per l’australiano della Ducati si tratta del bis dopo la vittoria di Jerez in terra spagnola. Ma a causa del diluvio il cambio di moto si è reso necessario dopo 5 giri. Per quanto riguarda gli altri italiani: Luca Marini 12°, Enea Bastianini 14°, Franco Morbidelli 16°.

Il terzo posto consente a Quartararo di salire al comando della classifica iridata. Il francese della Yamaha supera di un punto Francesco Bagnaia, che chiude ai piedi del podio dopo una prepotente progressione dal 16° posto in griglia. Come detto, buon quinto posto per Danilo Petrucci con la Ktm Tech3. Il Dottore su Petronas delude ancora. Marquez invece recrimina perchè è costretto al ritiro causa una doppia caduta dopo essere anche stato leader della corsa.