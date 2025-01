CHAMPIONS LEAGUE/ Bergamo, pokerissimo Atalanta contro lo Sturm Graz. Dea sicura dei play-off e in corsa per la Top Eight. In casa del Bruges, ennesimo pareggio per la Juventus di “Mister X” Thiago Motta: spareggi sicuri ma niente accesso diretto agli ottavi. Bologna eliminato in anticipo nonostante la clamorosa vittoria in rimonta contro il Borussia Dormtund

Sport