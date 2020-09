MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA/ “Notturno”, il documentario di Gianfranco Rosi in concorso. Gli altri appuntamenti del giorno

Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva il terzo dei quattro film italiani in concorso, NOTTURNO, nuovo documentario, girato in Medio Oriente di Gianfranco Rosi, già Leone d’oro con Sacro Gra e poi Orso d’oro a Berlino e candidato all’Oscar con Fuocoammare. In gara anche Amos Gitai con LAILA IN HAIFA: girato con un cast corale di attori israeliani e palestinesi, intreccia le storie di cinque donne.

In serata la regista di Hong Kong Ann Hui riceve il LEONE D’ORO ALLA CARRIERA e presenta fuori concorso il suo nuovo film LOVE AFTER LOVE, adattamento del primo racconto pubblicato di Zhang Ailing (Eileen Chang) su una ragazza che a Hong Kong, poco prima della seconda guerra mondiale, si ritrova strumento nell’adescamento di uomini ricchi e potenti. Sempre fuori concorso viene presentato per la prima volta HOPPER / WELLES, conversazione intima e rivelatrice del 1970 tra Dennis Hopper, all’epoca sulla cresta dell’onda grazie a Easy Rider, e Orson Welles, da sempre un iconoclasta e un intervistatore dall’autorità inquisitoria.

Alle Giornate degli Autori debutta come evento speciale fuori concorso il road movie GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI di Giorgia Farina, con Clive Owen Jasmine Trinca, Irène Jacob e Andrea Carpenzano. Protagonisti una blogger e il suo vicino di casa, bugiardi patologici, costretti a una fuga insieme.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti dell’8 settembre:

LAILA IN HAIFA di Amos Gitai (Venezia 77) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi, Naama Preis, Tsahi Halevi, Makram J.Khoury (Sala Grande alle 16.45). Nel corso di una notte, attraverso una serie di incontri e situazioni, si intrecciano in un locale notturno nella città portuale di Haifa le storie di cinque donne, che nelle loro relazioni e identità personali sfidano ogni categoria e classificazione.

NOTTURNO Gianfranco Rosi (Venezia 77 – Sala Grande alle 19.15). Girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’Isis.

LEONE D’ORO ALLA CARRIERA ad ANN HUI (Sala Grande alle 21.45)

A seguire: DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann Hui (Fuori concorso) con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng, Ning Chang. La giovane Ge Weilong arrivata a Hong Kong, per pagarsi gli studi, chiede aiuto alla zia, la signora Liang, che conduce però una vita equivoca. A poco a poco Weilong diventa una marionetta nelle mani della zia, che la coinvolge nell’adescamento di uomini ricchi e potenti. HOPPER / WELLES di Orson Welles (Fuori concorso – Sala Grande alle 13.50). E’ una conversazione intima e rivelatrice, durante una lunga cena, nel 1970, tra due giganti del cinema, Dennis Hopper, allora impegnato nel difficile montaggio di The Last Movie (Fuga da Hollywood), e Orson Welles, che aveva in corso le riprese movimentate di The Other Side of the Wind.

GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI di Giorgia Farina (Giornate degli Autori – Eventi speciali) con Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob e Andrea Carpenzano. Protagonisti Benno e Allegra, lui ha superato i cinquanta, è inglese e beve; lei, vent’anni di meno è una blogger di viaggi, con molta fantasia. Entrambi vivono mentendo e non hanno alcuna intenzione di cambiare. Vicini di casa senza essersi mai conosciuti, sono portati dal caso a una fuga insieme. (Ansa)