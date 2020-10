Montepaschi di Siena: condannati a 6 anni di reclusione dal Tribunale di Milano l’ex presidente Profumo e l’ex ad Viola per aggiotaggio e false comunicazioni. Il pm aveva chiesto l’assoluzione

Il Tribunale di Milano, in contrasto con la richiesta del pm (che aveva proposto l’assoluzione), ha condannato a 6 anni di reclusione Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di Mps, riconoscendoli colpevoli dei reati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali nel filone d’inchiesta relativo alla contabilizzazione come Btp dei derivati stipulati dalla banca senese con Nomura e Deutsche Bank. Il Tribunale in sostanza ha ritenuto Profumo e Viola, a cui è stata anche comminata una multa di 2,5 milioni a testa, responsabili di aggiotaggio e di false comunicazioni sociali in relazione alla semestrale del 2015. Assolti invece dall’accusa di falso sui bilanci 2013 e 2014 in quanto non sono state superate le soglie di rilevanza per un reato mentre sul 2012 è scattata la prescrizione.

A sua volta la banca è stata condannata a una sanzione di 800 mila euro; per Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, la pena è stata di 3 anni e 6 mesi.

“Credo di aver sempre operato per il bene delle aziende per cui ho lavorato. Pertanto sono davvero sorpreso dalla sentenza del Tribunale di Milano. Sorpreso ed amareggiato – ha commentato Alessandro Profumo – Con questa serena convinzione e nella più totale fiducia nell’operato della magistratura ricorrerò in appello per vedere riconosciuti gli sforzi profusi durante il mio impegno in Mps“.

“Leggeremo con attenzione le motivazioni e senz’altro presenteremo appello contro una sentenza che consideriamo sbagliata. Abbiamo sempre creduto nel corretto operato dei nostri assistiti“, aveva già annunciato nel pomeriggio Adriano Raffaelli, uno dei difensori di Profumo e Viola.

Esulta invece Giuseppe Bivona, consulente di parte civile e ‘grande accusatore’ di Profumo e Viola, che opponendosi alla richiesta di archiviazione, formulata a suo tempo dalla Procura, è stato determinante per la celebrazione del processo: “Siamo contentissimi per questa sentenza, non avevamo mai avuto nessun dubbio sulla colpevolezza degli imputati“.

Gli ex vertici di Mps erano finiti sotto processo per aver continuato a contabilizzare a ‘saldi aperti’, come se fossero Btp, i derivati con Nomura e Deutsche Bank che Mussari e Vigni avevano stipulato per occultare, spalmandole nel tempo, le perdite generate dalle notes Alessandria e Santorini.

La difesa aveva chiesto l’assoluzione di Profumo e Viola negando qualsiasi intento di ingannare il mercato, come proverebbero i prospetti pro-forma, allegati ai bilanci, che illustravano l’effetto sui conti di una contabilizzazione come derivati delle operazioni. Tesi condivisa dalla Procura che ha chiesto inutilmente prima l’archiviazione, poi l’assoluzione dei due banchieri.