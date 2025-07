MONDIALE PER CLUB/ L’Inter di Lautaro si ferma agli ottavi di finale: nerazzurri battuti 2-0 dai brasiliani del Fluminense allenati dall’ex romanista Renato Portaluppi

di FABIO CAMILLACCI/ In attesa del big-match Real Madrid-Juventus, l’Italia perde una delle sue rappresentanti al Mondiale per Club. Inter eliminata dai brasiliani del Fluminense che nella sfida valida per gli ottavi di finale s’impongono per 2-0. I marcatori: dopo tre minuti è German Cano a sbloccare la partita, poi al 93′ arrotonda Hercules. Come nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, è pessimo l’approccio alla gara da parte di Lautaro e compagni: giro palla lento e sterile, mai in grado di mettere in difficoltà la retroguardia del “Flusao”, guidata dall’intramontabile Thiago Silva.

Inter pericolosa solo nell’ultima parte del secondo tempo. I nerazzurri si svegliano tardi per provare a portare il match ai tempi supplementari; però, solo le parate di uno straordinario Fabio e un pizzico di sfortuna impediscono il prolungamento della partita con i due over time. Sul taccuino spicca anche il palo clamoroso colpito da Lautaro e la traversa centrata da Dimarco dopo il raddoppio della squadra di Rio de Janeiro.

Avvio sprint del Fluminense. Al Bank of America Stadium di Charlotte pronti via e i brasiliani aggrediscono subito l’Inter con un pressing forte fino a Sommer. Al terzo minuto la compagine guidata dall’ex calciatore della Roma Renato Portaluppi è già in vantaggio: Arias vince un contrasto con De Vrij sulla destra e s’invola sul fondo, cross deviato da Bastoni, il pallone s’impenna e finisce sulla testa dell’esperto bomber argentino Cano, il quale, lasciato completamente solo al centro dell’area, infila Sommer sotto le gambe. Terribile davvero l’approccio della squadra di Chivu al match.

Inter viva solo negli ultimi minuti della gara. Nel secondo tempo il copione non cambia. Solito possesso sterile dei nerazzurri con un giro palla lento che non impensierisce il Flu, ben messo in campo da mister Renato. E, infatti, le occasioni migliori sono sempre di marca carioca. Come detto, l’Inter si sveglia nel finale, ma, il portiere Fabio abbassa la saracinesca e il tentativo di Lautaro s’infrange sul palo. In pieno recupero il game over grazie a un tiro da fuori perfetto di Hercules. Si chiude così questa lunghissima stagione interista fatta di ben 63 gare disputate su tutti i fronti, ma, archiviata con “zeru tituli” e tanti rimpianti.