MONDAY NIGHT DI SERIE A/ Il Cagliari di Mazzarri non sa più vincere: una magia di Joao Pedro evita ai sardi un’altra sconfitta. Isolani terzultimi in classifica ma con gli stessi punti del disastrato Genoa. Empoli scatenato: i toscani battono l’Udinese e vedono la zona Europa

di FABIO CAMILLACCI/ Due “Monday Night”, due posticipi del lunedi hanno completato lo spezzatino della 16° giornata di Serie A. Resta in crisi il Cagliari che continua a non vincere: 1-1 in casa contro il Torino. Inarrestabile l’Empoli che batte 3-1 l’Udinese al Castellani. E adesso la squadra di Andreazzoli sogna addirittura l’Europa visto che con 23 punti è a 4 lunghezze da Juventus e Fiorentina e a 2 da Roma e Lazio. Ora spazio a un’altra settimana di Coppe europee prima del 17° turno di campionato.

Cagliari, il Toro prova a scappare, i sardi lo riprendono solo grazie a una magia del solito Joao Pedro. La perla in rovesciata dell’aspirante nazionale azzurro come “oriundo”, pareggia infatti l’autogol di Carboni che aveva lanciato i granata di Juric nel primo tempo. Per il Torino rimane dunque il problema del mal di trasferta (nella foto: l’esultanza di Joao Pedro).

La compagine di Walter Mazzarri ottiene invece un punto meritato ma che serve solo a muovere la classifica non a uscire dalla zona retrocessione. Resta però la bella prestazione di carattere che fa ben sperare i tifosi cagliaritani per il futuro. Il pari consente invece al Toro di tenere a -9 lo stesso Cagliari terzultimo (10 punti) e di allungare su Genoa (10 punti), penultimo, e Salernitana (8 punti), fanalino di coda.

Empoli, bel gioco e carattere: va sotto di una rete ma poi reagisce e ne rifila tre all’Udinese. Friulani avanti con Deulofeu, prima del monologo dei toscani che dominano la partita andando a segno con Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. In tal modo, la sorprendente neopromossa si porta nella parte sinistra della classifica. L’Udinese, passata in vantaggio con una delle sue micidiali ripartenze e un colpo da biliardo di Deulofeu, ora deve guardarsi le spalle perchè il +6 sul terzultimo posto non lascia certo tranquilla la squadra di Gotti.

La classifica di Serie A dopo 16 giornate

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 27

Juventus 27

Lazio 25

Roma 25

Bologna 24

Hellas Verona 23

Empoli 23

Sassuolo 20

Torino 18

Udinese 16

Venezia 15

Sampdoria 15

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8