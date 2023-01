Momenti di panico in Puglia durante l’esibizione del circo “Amedeo Orfei”: una brusca mossa della tigre ferisce il domatore Ivan Orfei, 31 anni. Ma il padre sdrammatizza

Momenti di panico il 29 dicembre a Surbo (Lecce) durante l’esibizione di un numero del circo “Amedeo Orfei”, protagonista il figlio del titolare, Ivan Orfei, 31 anni, domatore, alle prese con una tigre, che lo ha ferito. La scena è stata ripresa con i cellulari da alcuni spettatori e naturalmente sono diventate virali sul web, ma Lino Orfei ora sdrammatizza e all’Ansa dice: “Mio figlio è in ospedale, sta benissimo, uscirà domani molto probabilmente. Ha solo qualche ferita ma gli è andata bene. Le distrazioni in gabbia si pagano, come i movimenti sbagliati. La tigre che l’ha aggredito voleva solo giocare, lui gioca spesso con quell’animale. E’ stato graziato“.

Il momento della ipotetica aggressione è stato ripreso con i cellulari da alcuni spettatori e le immagini sono diventate virali sul web. In tanti hanno augurato a Ivan di guarire, ma altri, purtroppo, critici sull’utilizzo di animali nel circo, sono arrivati cinicamente ad augurargli il peggio. A loro Lino Orfei, anche lui domatore di tigri per anni, risponde: “Questi sarebbero gli animalisti? Non so. Dov’erano quando, a causa del lock down, noi siamo stati fermi per otto mesi a San Michele Salentino? Nessuno di loro si è preoccupato di portare da mangiare agli animali“.

“Comunque il numero con le tigri – sottolinea infine Lino Orfei – al momento è sospeso perché manca il domatore. Quando Ivan uscirà dall’ospedale faremo una riunione di famiglia e decideremo insieme che cosa fare“. (fonte: Ansa)