MISTER DAKAR COLPISCE ANCORA/ Il francese Stephane Peterhansel con la Mini vince nella sezione auto e trionfa per la 14° volta in carriera. Nelle moto successo dell’argentino Kevin Benavides su Honda. Gran finale funestato dalla morte del centauro transalpino Pierre Cherpin

di MARCO VALERIO/ Chiamatelo “Mister Dakar”: Stephane Peterhansel trionfa anche nell’edizione 2021, sezione auto. Vittoria numero 14 in carriera per il francese della Mini che si impone nel raid in cui vanta 8 successi nelle auto e 6 nelle moto. Alla fine, in classifica generale precede Al Attiyah e Sainz, che conquista la tappa finale. In Arabia Saudita lo spagnolo della Mini si prende la Yanbu-Jeddah davanti alla Toyota di Nasser al Attiyah (+2’13”) e all’altra Mini del campione Stephane Peterhansel (+2’53”).

Sezione moto. Svetta l’argentino Kevin Benavides della Honda. Per Benavides si tratta della prima affermazione in carriera alla Dakar, mentre per la Casa di Tokyo è il bis della vittoria ottenuta lo scorso anno con Ricky Brabec. Nell’ultima frazione del raid (200 km cronometrati) il pilota argentino riesce a controllare agevolmente il britannico Sam Sunderland della Ktm, suo avversario più pericoloso. Il secondo posto alle spalle del compagno della Honda Ricky Brabec gli vale il trionfo. Lo statunitense ha provato l’incredibile rimonta ma non è bastato per il sorpasso in classifica generale.

Chiusura della Dakar funestata dalla morte di Pierre Cherpin. È deceduto infatti durante il trasferimento in Francia, verso l’ospedale di Lione, il motociclista francese che aveva subìto un fortissimo trauma cranico dopo una caduta durante la settima tappa. Il drammatico annuncio è arrivato dagli organizzatori della corsa: “Cherpin è deceduto durante il trasferimento in aereo medico tra Jeddah e la Francia a causa delle lesioni subite in una caduta in moto durante la Ha’il-Sakaka del 10 gennaio scorso”.

La straordinaria carriera di Peterhansel. Il transalpino ha corso la sua prima Dakar in auto, nel 1999, con la Nissan, per poi entrare nel 2002 nel team ufficiale Mitsubishi e vincere nel 2004, 2005 e 2007. Successivamente, su una Mini del team X-Raid si è imposto nel 2012 e 2013, fissando un nuovo record e battendo il primato di 4 successi del finlandese Ari Vatanen. Passato alla Peugeot, Peterhansel ha trionfato nel 2016 e nel 2017, prima del sigillo di quest’anno con la Mini. Chapeau..