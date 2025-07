MINACCE NEOFASCISTE/ Michel Emi Maritato: “Solidarietà totale all’amica onorevole Stefania Pezzopane, simbolo di coraggio e democrazia”

di SERGIO TRASATTI/ “A interessarsi di Pasolini si fa la stessa fine”. Tagliente come la lama di un coltello, deciso come la voce perentoria che l’ha pronunciato, minaccioso come tutte le intimidazioni anonime, l’avvertimento in stile mafioso è arrivato alle 18:20 del 14 maggio scorso via telefono, nei confronti di […]