MILANO SI RIPRENDE L’EUROPA/ Dopo 20 anni torna il “Derby della Madunina” in una semifinale di Champions League. L’Inter pareggia al Meazza contro il Benfica e raggiunge il Milan. Nel 3-3 finale, Barella apre le danze, poi ritrovano il gol Lautaro e Correa. I lusitani rimontano ma non basta. L’altra sfida è Real Madrid-Manchester City

di FABIO CAMILLACCI/ A 20 anni di distanza riecco il “Derby della Madunina” nelle semifinali di Champions League: Milano si è ripresa l’Europa. Nel ritorno dei quarti di finale, l’Inter al Meazza pareggia 3-3 contro il Benfica e già forte del 2-0 maturato a Lisbona la settimana scorsa, raggiunge i “cugini” del Milan tra le magnifiche 4 del Vecchio Continente calcistico. E ora le due milanesi si sfideranno per centrare la finalissima di Istanbul. Dall’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno Real Madrid e Manchester City. La squadra di Guardiola pareggia 1-1 a Monaco contro il Bayern e passa in virtù del 3-0 dell’andata. In Baviera, ospiti in vantaggio con il solito super bomber Haaland, raggiunti su rigore da Kimmich.

Inter-Benfica 3-3: i nerazzurri di Simone Inzaghi si confermano dai due volti tra Champions e Serie A, anche se i lusitani riescono a rimontare dall’1-3, sfruttando il DNA da “pazza Inter” dei loro rivali. Ma la rimonta non serve ai portoghesi che tornano a casa, mentre i nerazzurri tornano in una semifinale di Champions League 13 anni dopo la meravigliosa stagione del “triplete” firmata Josè Mourinho. Come all’andata, è Barella a sbloccare il match: allo Stadio da Luz aveva segnato di testa, stavolta con un gran sinistro all’incrocio dopo 14 minuti di gioco. Il Benfica trova il pari al 37′ con Aursnes.

Il resto della sfida di San Siro. Nella ripresa, al 65esimo ci pensa un ritrovato Lautaro Martinez a firmare il 2-1 che di fatto chiude i conti. Il “Toro” non segnava dal 5 marzo. La rimontona lusitana è poi resa virtualmente impossibile dal 3-1 di Correa che arriva 13 minuti dopo. E la rete dell’argentino è la vera notizia della serata visto che il “Tucu” era reduce da un lungo periodo buio. Correa cala il tris interista con un gran destro a giro. Sembra essere finita lì, e invece nel finale ecco il colpo di coda degli ospiti.

La reazione lusitana. Antonio Silva accorcia all’86’, mentre Musa fissa il punteggio sul 3-3 all’ultimo minuto di recupero. Poco importa, a quel punto, infatti, il Meazza è già in festa pregustando il super derby col Milan in semifinale. Queste le date: l’andata è prevista mercoledì 10 maggio con i rossoneri padroni di casa, martedì 16 il ritorno in casa interista. Ma con le nuove regole in cui i gol realizzati in trasferta non valgono più “doppio” a parità di reti segnate, il fattore campo sarà ininfluente. Nel 2003 fu il Milan a prevalere, per poi alzare la Coppa dalle grandi orecchie vincendo la finale contro la Juventus ai calci di rigore; staremo a vedere come finirà 20 anni dopo.