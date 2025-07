MEDIO ORIENTE/ Emergenza a Gaza: Assotutela alla Jalsa Salana 2025. Da Roma in Gran Bretagna all’insegna di pace e dialogo con Islam

di SERGIO TRASATTI/ Si è appena concluso a Londra Jalsa Salana 2025, uno dei più grandi raduni islamici internazionali, organizzato dalla comunità Ahmadiyya del Regno Unito, che ha riunito oltre 60mila partecipanti provenienti da più di 180 nazioni. Il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato, presente nella delegazione selezionata per rappresentare l’Italia dall’Imam Tariq Ataul Wasih, ha dichiarato: “E’ stato un evento all’insegna della pace, della fratellanza e del confronto culturale, alla presenza del Califfo Hazrat Mirza Masroor Ahmad, guida spirituale della comunità, che ha tenuto un discorso accorato incentrato sulla necessità di abbattere i muri dell’intolleranza. È stato un piacere e un onore essere nel gruppo che si è recato a questa splendida manifestazione a Londra, insieme alla consigliera comunale Rachele Mussolini, e ad altri rappresentanti del mondo dell’informazione e della cultura, tra cui la giornalista Emanuela Maria Maritato, la delegata Antonella Picariello, il giornalista Giovanni De Negri e il delegato Edoardo Vicere”.

Il clou. Maritato ha poi aggiunto: “Momento centrale della visita è stato l’incontro ufficiale con il Califfo, culminato con la foto di rito e un breve colloquio cordiale nel quale i rappresentanti italiani hanno portato i saluti istituzionali di Roma e l’auspicio di un rafforzamento del dialogo interreligioso e interculturale tra le comunità. Al califfo, inoltre, ho avuto modo di raccontare le azioni di solidarietà e la possibilità di corridoi umanitari a favore del popolo di Gaza, in sinergia con l’imam Tariq, e ho rinnovato l’invito al califfo a venire a Roma per implementare i nostri canali di pace e fratellanza. Parole di dialogo e solidarietà anche nel mio successivo incontro con Khan karim, procuratore capo della Corte Penale Internazionale”.

Le conclusioni del presidente di Assotutela. Michel Emi Maritato, visibilmente emozionato, ha concluso dicendo: “In un’epoca segnata da divisioni, paure e ignoranza, la nostra presenza qui rappresenta un atto simbolico ma concreto di fratellanza e rispetto. Combattere l’islamofobia significa pontificare la pace attraverso la cultura, ed è dovere morale e civile di ogni rappresentante istituzionale farsi portatore di questo messaggio. Jalsa Salana si conferma così non solo un evento religioso di portata mondiale, ma anche un’importante piattaforma per l’incontro tra popoli, culture e religioni, in nome della pace e della convivenza. Un messaggio che dalla campagna inglese di Winchester ha risuonato forte fino a Roma, dove già si lavora per intensificare le iniziative congiunte”.

Le parole di Rachele Mussolini. La capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Roma, invece, ha commentato: “Voglio esprimere la mia gratitudine per l’accoglienza ricevuta e voglio ribadire l’importanza di occasioni come queste per costruire un mondo più giusto, inclusivo e consapevole delle sue diversità”.