Maxi-rissa a Roma sulla terrazza del Pincio (poi trasferitasi presso la stazione Flaminio della metro). Indagini dei carabinieri.

E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine in tenuta anti-sommossa per disperdere la scorsa notte l’assembramento creatosi nel cuore di Roma, la terrazza del Pincio, per una rissa i cui partecipanti erano quasi tutti senza mascherina o con la mascherina abbassata. Nei filmati ripresi da alcuni dilettanti e rilanciati sui social non sono riconoscibili i protagonisti di questo ennesimo episodio di violenza e di stupidità, tuttavia nella mattina di domenica sono stati identificati alcuni dei partecipanti.

Tra gli identificati ci sarebbero anche alcuni con precedenti e alcuni minorenni. I carabinieri della compagnia Centro stanno effettuando accertamenti per ricostruire l’accaduto. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di zona e i video pubblicati sul web. Al momento non risultano feriti. Le forze dell’ordine hanno disperso l’assembramento che si era creato, ma nessun giovane è stato fermato. Secondo quanto si apprende, la lite sarebbe continuata anche alla vicina stazione Flaminio della metro A.

Sempre sabato sera, i carabinieri sono intervenuti per assembramenti nel quartiere romano dell’Eur, dove migliaia di persone si erano ritrovate tra via Luigi Sturzo e viale Europa. All’arrivo dei militari della Compagnia dell’Eur la gente si è spontaneamente allontanata.