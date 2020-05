MAURITO IL PARIGINO/ Icardi è a tutti gli effetti un calciatore del Paris Saint Germain. All’Inter vanno 50 milioni più 8 di bonus e nel contratto spunta anche una singolare “clausola anti-Juventus”. L’argentino ha firmato con il Psg fino al 2024

di FABIO CAMILLACCI/ L’annuncio ufficiale era nell’aria da venerdi sera: adesso è arrivato. Mauro Icardi è definitivamente un giocatore del Paris Saint Germain. L’ufficializzazione è giunta attraverso un comunicato dell’Inter al quale ha fatto seguito un tweet del Psg. Dal prestito gratuito nell’ultimo giorno di mercato dell’estate scorsa, al diritto di riscatto esercitato ma rivisto al ribasso. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo nelle ultime settimane infatti ha rilanciato la trattativa con il direttore generale dei nerazzurri Marotta, considerando che la crisi causata dal coronavirus ha cambiato le variabili economiche del mondo del calcio. Bisognava pertanto ridiscutere i 70 milioni concordati nove mesi fa.

Le cifre dell’affare. All’Inter il Paris Saint Germain verserà 50 milioni di euro più di bonus. Nonostante lo sconto, per il club di Suning si tratta comunque di un’operazione strategica per fare cassa e impostare così il prossimo mercato che tra gli obiettivi vede in cima alla lista Cavani (qualora Lautaro dovesse andare al Barcellona) e Tonali. Mentre, per il Psg è un risparmio notevole in vista del prosieguo della campagna acquisti. In tal modo, Maurito continua la sua nuova vita in uno dei club più ricchi del mondo come sostituto dello stesso Cavani che andrà via a parametro zero essendo a scadenza di contratto con il club parigino.

La speciale clausola. In prospettiva, l’Inter potrebbe incassare altri 15 milioni se l’attaccante argentino dovesse essere ceduto in futuro a un club di Serie A. E’ quanto prevede la singolare clausola inserita nel contratto. Un modo per indurre il Paris Saint Germain a non favorire avversarie dirette per lo scudetto; in particolare la Juventus con cui Wanda Nara, la moglie-agente di Icardi, ha coltivato in questi mesi un dialogo proficuo per tenere in piedi ogni alternativa. Per Maurito si parla di un contratto fino al 2024 da 8 milioni di euro più 2 di bonus.