Matteo Renzi indagato con il produttore televisivo Lucio Presta per il contratto relativo a un documentario su Firenze

Matteo Renzi e il produttore tv Lucio Presta sono indagati dalla Procura di Roma per i reati di finanziamento illecito e false fatturazioni. L’inchiesta giudiziaria riguarda la vicenda del documentario televisivo su Firenze, ‘Firenze secondo me’, affidato dalla società di Presta (“Arcobaleno Tre”) all’ex sindaco della città, poi ex segretario del Pd, quindi ex capo del governo e infine fondatore del partitino “Italia Viva”. Nei giorni scorsi su delega dei pm romani è stata svolta una perquisizione nei confronti di Presta per accertamenti sui contratti stipulati dalla società con Renzi per la produzione del documentario. Nel corso della perquisizione sono stati acquisiti una serie di documenti. (Nella foto Matteo Renzi e Lucio Presta)