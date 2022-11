MATTARELLA: “L’Europa è una comunità di valori e di diritti umani”

Dopo il governo – per bocca dei ministri Bonafede e Di Maio – anche il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra (foto), lancia l’allarme sulla decisione della Corte Europea per i Diritti Umani, prevista per oggi, sull’ergastolo ostativo. Perché questo allarme? Per capirlo vediamo in sintesi in che cosa consiste questa […]