MARTINA NAVRATILOVA SHOCK/ L’ex campionessa di tennis: “Ho scoperto di avere un cancro alla gola e uno al seno. Un doppio colpo terribile ma vincerò anche questa battaglia come 13 anni fa”. In carriera ha vinto 18 Slam tra cui 9 Wimbledon

E’ morto a 91 Jean-Louis Trintignant, una star del cinema francese, protagonista di tanti film, uno dei quali in Italia ha avuto il più grande successo di pubblico per la sua interpretazione, in coppia con Vittorio Gassaman, del “Sorpasso”, regìa di Dino Risi (foto a destra). Aveva compiuto 91 anni a […]