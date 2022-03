Marco Damilano si dimette da direttore del settimanale “l’Espresso”, messo in vendita dalla Gedi

Il gruppo editoriale Gedi ha messo in vendita il settimanale “l’Espresso” e il direttore, Marco Damilano, 54 anni, in carica da quattro anni e mezzo (dopo esserne stato redattore per circa 20 anni) si è dimesso con una lunga lettera, resa pubblica, in cui sostiene di aver prospettato altre soluzioni per la storica testata fondata da Carlo Caracciolo e Eugenio Scalfari. L’ipotesi circolata negli ambienti editoriali è che il probabile acquirente del quotidiano sia Bfc Media, attiva nell’informazione sui prodotti finanziari, acquisita da Danilo Iervolino, che ha acquistato di recente anche la squadra di calcio della Salernitana. E c’è chi avanza già ipotesi sulla successione alla direzione del settimanale: secondo il quotidiano economico “Italia oggi” due sarebbero i candidati: Paolo Madron (direttore del sito on line Lettera43, chiuso un anno fa) e Milena Gabanelli, per anni direttrice del settimanale di Rai3 “Report“, oggi curatrice del dataroom settimanale del Corriere della sera, replicato in video su La7, di cui Damilano è ospite fisso, in veste di opinionista, in vari talk show.