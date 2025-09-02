MANICURE/ Si volta pagina: nei semipermanenti vietati dall’Unione Europea, due ingredienti comuni

di ALESSIA ALIMONDA*/ Dal 1° settembre, il mondo della manicure professionale e casalinga si aggiorna con una novità importante. L’Unione Europea ha introdotto una nuova restrizione che vieta due sostanze chimiche ampiamente usate in gel e smalti semipermanenti: il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine (DMTA). La decisione non è casuale. Queste due sostanze sono state classificate come presunti tossici per la riproduzione umana e, per questo motivo, sono state inserite nell’elenco degli ingredienti proibiti nei prodott i cosmetici in tutta l’Ue.

​Cosa sono e dove si trovano? ​Per chi non è un esperto del settore, è utile capire il ruolo di questi ingredienti. Il TPO è un fotoiniziatore, ovvero una sostanza fondamentale che, esposta alla luce UV delle lampade, avvia il processo di polimerizzazione che indurisce lo smalto. Il DMTA, invece, è un condizionante che aiuta lo smalto ad aderire meglio all’unghia. Questi due composti erano molto comuni in una vasta gamma di prodotti per unghie, dai gel alle basi, fino ai top coat. La loro rimozione dal mercato europeo è una mossa per garantire una maggiore sicurezza per i consumatori e gli operatori del settore.

​Cosa cambia per tutti noi? ​Se sei un’appassionata di nail art o un professionista del settore, la prima cosa da fare è controllare l’etichetta dei tuoi prodotti. Dal primo settembre, è vietato non solo produrre nuovi smalti che contengano TPO o DMTA, ma anche utilizzare le scorte già in commercio. Questo significa che i distributori, i saloni di bellezza e i singoli consumatori devono smaltire correttamente tutti i prodotti non conformi.

​ Ma non c’è da preoccuparsi, l’industria cosmetica è già preparata. Sono già disponibili sul mercato formule alternative che non contengono le sostanze vietate. La tua manicure preferita, che sia semipermanente o in gel, è salva. ​Il Ministero della Salute ha già inviato le direttive necessarie per il ritiro immediato dei prodotti contenenti TPO e DMTA. Questo dimostra la serietà con cui l’Unione Europea e le autorità nazionali stanno affrontando la questione, mettendo la salute al primo posto. ​In sintesi, la novità riguarda la sicurezza degli ingredienti, ma la possibilità di avere unghie impeccabili rimane. L’unica differenza è la necessità di essere più attenti alle etichette per assicurarsi che il prodotto sia conforme alle nuove normative.

*Dermoestetista