Lutto nel giornalismo sportivo. A 89 anni, se ne va Gianfranco Giubilo: storica firma de “Il Tempo” e opinionista al “Processo del Lunedi”. Comparve anche in un film cult di Lino Banfi

di FABIO CAMILLACCI/ Ironico, pungente, grande conoscitore di calcio, competente e appassionato nonchè storico della sua amata Roma. Era tutto questo e tanto altro Gianfranco Giubilo, famoso cronista de “Il Tempo” morto all’età di 89 anni proprio nel giorno del suo compleanno: il 30 agosto. Il suo volto era famoso nella Capi tale e un po’ in tutta Italia grazie alla presenza fissa come opinionista ne “Il Processo del Lunedi”, trasmissione di Rai 3 ideata dal compianto Aldo Biscardi. Erano gli anni 80, gli anni caratterizzati dai memorabili duelli scudetto tra la Roma e la Juventus. Peraltro, nella stessa veste, Gianfranco Giubilo, con la sua tipica voce nasale, prese parte a “L’Allenatore nel Pallone” film cult di Sergio Martino con Lino Banfi nei panni di Oronzo Canà allenatore della Longobarda.

Giubilo volto televisivo anche in molte tv locali del Lazio. A partire da Teleroma Europa (poi Super 3), passando per GBR, per arrivare a Teleroma 56. In quest’ultima emittente televisiva in particolare spopolava con la sua straordinaria ironia e scaramanzia da tifoso romanista incallito nella trasmissione “La Signora in Giallorosso”, condotta dal suo grande amico Massimo Ruggeri morto in pieno lockdown nel 2020. A Roma è ancora oggi utilizzato il suo modo di dare le notizie in tv o di esprimere opinioni in modo scherzoso: “Oficial o para amigos?”. Ad esempio, nel commentare una presunta notizia di calciomercato amava un mix di spagnolo e italiano declinato al vernacolo romano: “Oficial? Si è vero. Para amigos? E’ na fregnaccia”. Stesse performance in radio a Tele Radio Stereo. E sempre con l’immancabile pipa.

I Giubilo, tre fratelli grandi giornalisti. Alberto è stato per anni la voce dell’ippicca morì nel 1997 a 80 anni; mentre Giorgio, il maggiore dei tre morto a 90 anni nel 2005, tra le altre cose fu anche capo ufficio stampa del Coni sotto la presidenza di Giulio Onesti. Giornalista professionista dal primo luglio 1957, Gianfranco era il più piccolo dei tre (nato nel 1932) e come detto è stato una prima firma della redazione sportiva del quotidiano “Il Tempo”.

Gli ultimi anni e il cordoglio della Roma. In pensione da tempo, fino a quando le condizioni di salute lo hanno assistito è stato editorialista del giornale capitolino con una rubrica graffiante come era nel suo stile. Autentica enciclopedia vivente della AS Roma, dal 2012 ha fatto parte della commissione dei cinque “saggi” della “Hall of Fame” romanista di cui è stato uno dei fondatori. Il cordoglio della Roma sui social. Il club dei Friedkin su Twitter ha scritto: “L’AS Roma piange la scomparsa del Maestro Gianfranco Giubilo. Storica firma del giornalismo italiano, è stato tra i fondatori della Hall of Fame giallorossa”. Ciao Gianfrà.