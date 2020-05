LUTTO NEL MONDO DEL BASKET/ E’ morto Mark McNamara, campione Nba con i Philadelphia 76ers. Giocò anche in Italia portando il Livorno in A1. Al cinema fu Chewbecca nella saga di “Star Wars”

di FABIO CAMILLACCI/ Lutto nel grande basket. A 60 anni se ne va Mark McNamara: ex centro dei Philadelphia 76ers campioni Nba. Era malato di cuore da tempo e un infarto gli è stato fatale. Alto 2.11, ex stella di California University, centro di qualità, fu scelto nel 1982 dai 76ers al primo giro e da rookie vinse subito l’anello di campione facendo la riserva della star Moses Malone.

La carriera di McNamara negli Stati Uniti e in Europa. In Nba non è mai diventato una star. Successivamente, ha giocato a San Antonio, Kansas City, Los Angeles (con i Lakers) e Orlando, in una carriera che lo ha visto protagonista anche in Europa: nel 1985-86 ha fatto parte della Cortan Livorno dove con coach Alberto Bucci in panchina ha centrato la promozione dalla A2 alla A1. Poi ha giocato in Spagna con Murcia e Real Madrid. Si è ritirato nel 1993; da anni viveva in Alaska dove allenava una high school.

McNamara e il cinema. L’ex cestista ebbe anche una breve carriera cinematografica. Nell’estate in cui passò dal college all’Nba fu ingaggiato per salire sul set de “Il ritorno dello Jedi” della saga di “Star Wars” firmata George Lucas, come controfigura di Peter Mayhew per il ruolo del celeberrimo Chewbecca, aiutante di Ian Solo (interpretato da Harrison Ford). Ci capitò per caso sul set: suo cugino infatti era uno degli assistenti di Carrie Fisher (l’attrice che interpretava la principessa Leila), e appena venne a sapere che cercavano uno molto alto per quella parte, fece il nome di Mark. Ciao Chewbe, campione di basket.