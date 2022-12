Lutto del giornalismo per la morte di Cristina Vercillo, redattore capo del “Quotidiano della Calabria”

Lutto del giornalismo per la morte ieri sera a Cosenza di Cristina Vercillo, redattore capo del “Quotidiano della Calabria“. Aveva 58 anni e faceva parte del nucleo storico del giornale edito dalla famiglia Dodaro, che l’aveva assunta nel 1995. Si è spenta nella sua casa di Cosenza dopo aver affrontato con coraggio un intervento chirurgico al pancreas e i cicli di terapie che ne erano seguiti.

Michele Albanese, consigliere nazionale della Figec con delega alla legalità e componente del Comitato di redazione del Quotidiano del Sud, la ricorda con un messaggio in cui afferma: «Siamo addolorati per la scomparsa di una collega splendida, dolce, scrupolosa. Una collega straordinaria che ha curato sempre il giornale con grande responsabilità e, nonostante nell’ultimo periodo non fosse in servizio a causa della malattia, ci si sentiva spesso a telefono. Aveva sempre una parola giusta per tutti e stimolava tutti a fare del bene quando serve».

Profondo cordoglio per la scomparsa di Cristina Vercillo è stato espresso dal segretario generale della Figec, Carlo Parisi, che con affetto ne ricorda «il carattere mite, mai sopra le righe, sempre impegnato a unire e fare squadra, anche nei momenti più difficili della vita del giornale».

La direzione de “l’Altro quotidiano” si associa al lutto della famiglia Vercillo e della redazione del “Quotidiano del Sud“.

I funerali si svolgeranno a Cosenza il 28 dicembre.