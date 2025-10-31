L’OMAGGIO A PASOLINI/ A 50 anni dalla morte del grande poeta, un sonetto speciale dello scrittore Michel Emi Maritato, autore del libro “La fine del diverso”

30 Ottobre 2025

di MARIO MEDORI/ Dallo scrittore de “La fine del diverso”, un sonetto per ricordare il poeta corsaro. Un legame indissolubile che unisce premi, memoria e cultura. In occosione del 2 Novembre, nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, lo scrittore Michel Emi Maritato dedica al grande intellettuale friulano un sonetto intenso e commosso, riaffermando il legame profondo che da anni lo unisce alla figura del poeta di Casarsa. Autore del volume “La fine del diverso”, premiato a Venezia 79, Cinecittà e alla Casa del Cinema di Roma, Maritato ha più volte richiamato l’influenza pasoliniana nella propria produzione, riconoscendovi la radice morale e civile di un impegno letterario volto a dare voce agli ultimi e a denunciare le ipocrisie del potere.

Un omaggio speciale. L’omaggio si inserisce dopo il programma di apertura dell’Anno della Cultura a Villa Altieri, alla presenza del professor Rino Caputo, rettore emerito dell’Università di Tor Vergata e tra i maggiori studiosi della letteratura italiana contemporanea e Pasoliniana. Michel Emi Maritato a tal proposito ha dichiarato: “Un momento simbolico che ha consacrato un legame indissolubile fra me e Pasolini, fatto di verità, dolore e amore per la parola”.
La ricorrenza cade inoltre in un anno che segna il ritorno di Pasolini nei programmi scolastici e nel tema di maturità 2025, a testimonianza della sua eterna attualità e del bisogno, oggi più che mai, di recuperare la forza critica e poetica del suo pensiero.

A Pier Paolo Pasolini

(di Michel Emi Maritato)

Sul filo amaro d’un’Italia offesa,
camminavi profeta, solo e nudo,
tra il fango e il sogno, nel silenzio crudo
di chi non vede e teme ogni bellezza.

Con voce d’urlo e penna di carezza
denunciavi poteri e il lor intrudo,
mentre un popolo cieco, cieco e muto,
rideva all’ombra della tua purezza.

Ora il tuo volto arde tra le macerie,
come una torcia accesa nella notte:
sei fuoco, verbo, e fragile eresia.

E noi, che ancora invochiamo le tue arterie,
cerchiamo in te le verità sepolte,
nell’eco viva della poesia.

Articoli correlati

Attualità

JALSA SALANA 2025/ Un trionfo di pace e dialogo: 60 mila persone provenienti da oltre 180 Paesi. L’Italia rappresentata dal presidente di Assotutela Michel Emi Maritato e da Rachele Mussolini

29 Luglio 2025

di MARCO VALERIO/ Si è concluso lunedi 28 luglio a Londra Jalsa Salana 2025, il più grande raduno islamico internazionale organizzato dalla comunità Ahmadiyya del Regno Unito, che ha riunito oltre 60.000 partecipanti provenienti da più di 180 nazioni. Un evento all’insegna della pace, della fratellanza e del confronto culturale, […]

Attualità

Un convegno in chiesa per dire basta alla violenza contro le donne. Il caso Pamela Mastropietro al centro dell’incontro organizzato da Assotutela

27 Novembre 2021

di SERGIO TRASATTI/ All’indomani della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, è andato in scena un convegno unico nel suo genere: perchè si è svolto all’interno di una chiesa e più precisamente nella chiesa della Parrocchia di San Giuseppe Cafasso a Roma. Un convegno organizzato da Assotutela […]

Commenta per primo

Lascia un commento