Lo studente egiziano Patrick Zaki, allievo dell’Università di Bologna, è stato condannato a 3 anni di carcere e portato via ammanettato dal Tribunale di Mansura. Ora il governo italiano si faccia sentire!

Lo studente egiziano dell’Università di Bologna Patrick Zaki è stato condannato oggi a tre anni di carcere: lo ha riferito all’Ansa uno dei 4 legali dell’attivista al termine dell’udienza odierna a Mansura, in Egitto. Il giovane è stato portato via dall’aula in manette attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno.

Sotto processo in Egitto dal 2020, impegnato a favore dei diritti umani e sotto accusa per opinioni politiche espresse sui social, Zaki era stato scarcerato dopo quasi due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021. Il 6 luglio di quest’anno Zaki si è laureato on line presso l’Università di Bologna con una tesi su giornalismo, media e impegno pubblico.

“Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere con l’accusa di diffusione di notizie false”. La conferma del provvedimento è stato confermato in un tweet dal portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, sottolineando che è il “peggiore degli scenari possibili“. E a Rainews.it lancia l’appello al governo italiano affinché intervenga per la scarcerazione.

I suoi legali hanno promesso ricorso, ma si tratta di una sentenza inappellabile a causa delle ferree leggi egiziane in materia di terrorismo. La sentenza, inoltre, dovrà essere sottoposta alla firma del presidente egiziano Al-Sisi che potrebbe decidere un’altra sorte per Zaki, compresa la grazia.

