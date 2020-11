Lo spumante nella bottiglia che si abbina al kimono

La chiamano già la bottiglia con il kimono. L’ha immessa sul mercato internazionale la trevigiana Bottega, già subissata da una valanga di richieste. Si tratta di un vino spumante pensato per celebrare le olimpiadi di Tokyo e che è racchiuso in una bottiglia particolarissima, unica, qualcuno l’ha definita geniale. L’ha realizzata Takashi Ogura, il più conosciuto grande decoratore di kimono e delle raffinate cinture, in Giappone famoso più di qualsiasi stella del cinema e della moda. Ogura si è ispirato alla volontà di unire Oriente e Occidente, al motivo arabescato dell’emblema di Napoleone combinandolo con il tradizionale motivo giapponese delle ruote del carro dei buoi. Anche per i colori ha pensato di ispirarsi al Rosso Fiorentino, in ricordo del Rinascimento. Accarezzando la superficie della bottiglia è come toccare qualcosa di setoso, la stessa sensazione che si ha usando un kimono. La bottiglia è stata realizzata grazie ad una speciale tecnologia che ha riprodotto la trama originale dell’opera e i suoi colori intensi caratterizzati da intagli dorati.