LIVERPOOL OMBELICO DEL MONDO/ A Doha in Qatar, primo storico trionfo per i Reds nel Mondiale per Club: rivincita sui brasiliani del Flamengo dopo 38 anni. Carlo Ancelotti non perde tempo, fresco di esonero dal Napoli firma per l’Everton: dai Toffees percepirà 13,5 milioni a stagione

di FABIO CAMILLACCI/ La città di Liverpool ombelico del mondo alla vigilia del Natale 2019 per motivi diversi: i Reds salgono sul tetto del mondo per la prima volta nella loro storia al quarto tentativo, mentre i Toffees annunciano l’ingaggio di Carlo Ancelotti, fresco di esonero dal Napoli. A Doha in Qatar, la finale del Mondiale per Club si tinge di rosso: i brasiliani del Flamengo stesi da Firmino ai tempi supplementari. Finisce 1-0 per gli inglesi. La squadra campione d’Europa di Jurgen Klopp pertanto chiude il cerchio dopo 120′ tiratissimi e carichi di emozioni. Contro un buon Flamengo, il Liverpool, infatti, in un colpo solo salda il conto in sospeso con la storia: centra il suo primo titolo mondiale dopo i tre precedenti fallimenti e si prende la rivincita contro i brasiliani per la finale persa 38 anni fa quando nel Flamengo giocavano fenomeni come Zico e Junior. Si tratta del quarto trionfo consecutivo per un club europeo contro una squadra sudamericana.

Ancelotti nuovo tecnico dell’Everton. La notizia era nell’aria da tempo, adesso è anche ufficiale: l’ex allenatore del Napoli ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo per ben 13,5 milioni annui. Il club di Liverpool ne ha dato notizia sui social in un video in cui si vede il tecnico italiano, in forma di fumetto, alzare i tanti trofei che ha vinto in carriera (foto a sinistra con il motto dell’Everton che tradotto significa: nient’altro che il meglio è abbastanza). Laconico il commento di Carletto: “Sono affascinato ed entusiasta”. Quindi, dopo soli undici giorni dal licenziamento firmato De Laurentiis, Ancelotti non ha perso tempo decidendo di tornare in Premier League dopo 8 anni. Lasciò il Chelsea il 22 maggio 2011, ripartirà nel campionato britannico nel classico “Boxing Day”: il 26 dicembre prossimo per Everton-Burnley. Ancelotti sarà chiamato a un compito arduo: risollevare l’Everton attualmente 15° in Premier League.