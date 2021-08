L’Isis ha rivendicato l’attacco missilistico che ha provocato la strage all’aeroporto di Kabul. Un drone americano (che doveva eliminare kamikaze diretti verso lo scalo aereo) ha colpito una famiglia di afghani uccidendo diversi bambini

Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell’attacco missilistico all’aeroporto di Kabul. Lo riferisce la Reuters sul suo sito web, citando l’agenzia d’informazione Nasher News, legata al gruppo jihadista, sul suo canale Telegram. “Per grazia di Dio Onnipotente, i soldati del Califfato hanno preso di mira l’aeroporto internazionale di Kabul con sei razzi Katyusha”, si legge. Le difese antimissile degli Stati Uniti hanno intercettato fino a cinque razzi lanciati all’aeroporto di Kabul oggi, secondo quanto riferito da un funzionario degli Stati Uniti.

Il secondo attacco Usa con un drone che ha eliminato presunti kamikaze dell’Isis diretti in auto verso l’aeroporto di Kabul ha ucciso anche 10 civili afghani di una stessa famiglia, tra cui diversi bambini, hanno riferito alcuni membri della famiglia al Washington Post. Le vittime stavano uscendo da una vettura nel vialetto della loro casa quando il drone ha colpito il bersaglio.

Il Pentagono era a conoscenza di un imminente “evento con vittime di massa” all’aeroporto di Kabul, tanto che i comandanti sul campo proposero un piano per chiudere anche l’Abbey Gate entro il pomeriggio di giovedì. Ma gli americani decisero di mantenere aperto l’ingresso un po’ piu’ a lungo per consentire agli alleati britannici di continuare l’evacuazione del loro personale, basato al vicino Baron Hotel. E alle 18 locali un kamikaze si e’ fatto esplodere a quel gate uccidendo 13 marines e 200 civili. E’ la ricostruzione di Politico, basata su tre conference call del Pentagono classificate.

Intercettati alcuni razzi, 5 secondo alcune testimonianze, lanciati contro l’aeroporto di Kabul.

Almeno cinque razzi sono stati lanciati contro l’aeroporto di Kabul ma sono stati intercettati dal sistema anti-missili americano. Al momento non sembrano esserci vittime. Lo riporta Fox citando fonti della difesa americana. Secondo indiscrezioni riportate da altri media citando testimoni, i razzi sarebbero stati lanciati da un’auto.

La Casa Bianca ha confermato il tentato attacco missilistico contro l’aeroporto, sottolineando che “le operazioni continuano senza interruzioni”: lo ha reso noto in un comunicato Jen Psaki, portavoce del presidente Joe Biden. “Il presidente è stato informato che le operazioni continuano ininterrotte all’aeroporto di Kabul e ha riconfermato l’ordine che i comandanti raddoppino gli sforzi per dare priorità e fare tutto il necessario per proteggere le nostre forze a terra”, si legge nella nota. Secondo i media Usa i razzi sono stati intercettati dal sistema anti-missili americano

Ci sarebbero anche sei bambini tra le nove vittime civili del raid americano che ha colpito un veicolo che trasportava attentatori suicidi dell’Isis-K verso lo scalo della capitale afghana. E mentre i talebani assicurano che consentiranno agli afghani autorizzati di lasciare il Paese, Washington si prepara a ospitare oggi un incontro virtuale con i maggiori partner sull’Afghanistan. Sul tavolo l’approccio all’evolversi della situazione. Presente anche l’Italia.

La Russia chiede la convocazione di una “conferenza internazionale”, che veda la partecipazione “dei Paesi i cui eserciti sono stati di stanza lì per 20 anni e hanno fatto quello che vediamo oggi”, per discutere “la ripresa economica dell’Afghanistan”. Lo ha detto il rappresentante presidenziale speciale russo, e direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri, Zamir Kabulov. Lo riporta Interfax. “È un punto d’onore e di coscienza correggere almeno alcuni degli errori che hanno fatto”, ha detto Kabulov al canale televisivo Rossiya-24.