L’INTER SI FERMA A GENOVA/ La disastrata Sampdoria frena la corsa dei nerazzurri e il Napoli vola a +15. Il Verona riapre del tutto la lotta salvezza battendo la Salernitana. Panchine calde e calcio schizofrenico in A: Nicola nuovamente a un passo dall’esonero, Gotti rischia

di FABIO CAMILLACCI/ Va in archivio un altro lungo spezzatino di campionato: partite spalmate dal venerdi al lunedi per la 22° giornata. L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa della Sampdoria penultima in classifica, il Napoli capolista ringrazia e vola a +15 sulla seconda in classifica. Colpo salvezza del Verona che al Bentegodi piega la Salernitana per 1-0. Hellas squadra del momento, tra le squadre più in forma del torneo in questa fase della stagione. Ora gli scaligeri sono a solo a -2 dallo Spezia quartultimo. La cura di mister Marco Zaffaroni e il mercato di gennaio hanno fatto benissimo ai gialloblu.

Marassi: l’Inter non sfonda. Nel finale, il portiere blucerchiato Audero salva i suoi con uno straordinario intervento sul sinistro di Acerbi. Dunque, la squadra di Simone Inzaghi fallisce la grande occasione di blindare il secondo posto. I nerazzurri continuano a soffrire della sindrome da medio-piccole visto che in questo inizio di 2023 hanno perso ben 7 punti contro Monza, Empoli e Samp. Ennesima conferma che il Napoli vincerà lo scudetto anche per i demeriti delle altre: tutte imperfette rispetto agli azzurri di Spalletti.

Dato statistico: dopo 14 trasferte l’Inter non subisce gol lontano dal Meazza. Ma il pareggo a reti bianche del Luigi Ferraris è un gran brutto passo indietro dopo la bella vittoria nel derby col Milan. La disastrata Sampdoria invece resta a 8 punti dalla salvezza, anche se centra il secondo risultato utile di fila dopo lo sfortunato 2-2 di Monza. Però, per gli uomini di Stankovic il gol resta un miraggio: solo 2 (quelli fatti a Monza) nelle ultime 11 giornate di campionato. La nota positiva è che il gruppo trasmette la sensazione di essere vivo e di voler lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione.

Ngonge piega la Salernitana e adesso il Verona crede nella salvezza. Il nuovo acquisto, già autore della rete del pareggio contro la Lazio, decide la partita nel primo tempo su assist di Lazovic. Tardiva la reazione dei campani: Piatek si divora il pareggio all’88’ facendosi stoppare dal portiere Montipò. Hellas come detto squadra del momento: 12 punti in 7 gare da inizio anno e un altro scontro diretto vinto dopo quelli contro Cremonese e Lecce. Ora anche la Salernitana rischia di essere risucchiata dalle sabbie mobili della zona retrocessione: ha soltanto 4 punti in più del Verona. E il tecnico Davide Nicola torna a rischio esonero.

Ci risiamo: Salernitana, è caos a livello tecnico. Sotto questo punto di vista, infatti, il patron del club amaranto e dell’Università Telematica Pegaso Danilo Iervolino ha dimostrato di essere schizofrenico cacciando e riabilitando Nicola nel giro di poche ore. Adesso vuole nuovamente esonerarlo. In lizza per il cambio in panchina ci sono: Farioli, Montella e Semplici. E dalla Liguria si apprende che è a rischio esonero anche l’allenatore dello Spezia Luca Gotti (nella foto: a sinistra Gotti, a destra Nicola). Panchine calde.