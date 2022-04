L’INTER RITROVATA/ Prova di forza nerazzurra contro il Verona al Meazza: tre punti per credere ancora nello scudetto. Vlahovic fa ripartire la Juventus corsara a Cagliari: quarto posto blindato. Empoli e Spezia non si fanno male

di FABIO CAMILLACCI/ Il sabato degli anticipi sorride a Inter e Juventus. Per le prime partite del 32° turno di Serie A, i nerazzurri al Meazza piegano 2-0 il Verona, mentre la Vecchia Signora passa per 2-1 a Cagliari. Finsce 0-0 Empoli-Spezia. Dunque, la vittoria di domenica scorsa all’Allianz Stadium pare abbia fatto molto bene all’Inter dal punto di vista del morale dopo un periodo veramente nero. Quella vista contro l’Hellas è sembrata una squadra rigenerata, una squadra che ha ritrovato la fiducia persa dopo il beffardo derby col Milan.

Barella e Dzeko i marcatori interisti. Grande primo tempo della squadra di Simone Inzaghi. Davanti a oltre 61mila spettatori, è l’azzurro a sbloccare il match. Il raddoppio è del bosniaco su assist di uno straordinario Perisic: il migliore in campo (nella foto Gazzetta dello Sport: il croato abbracciato da Barella e Correa). E’ la prima volta dall’inizio del 2022 che l’Inter vince due gare di fila. A Torin o contro la Juve, pur vincendo, i nerazzurri avevano giocato male, contro il Verona sono tornati a divertire e a divertirsi. In attesa di Torino-Milan e Napoli-Fiorentina, l’Inter aggancia i partenopei e si porta a una lunghezza dalla capolista Milan.

Vlahovic torna a segnare e la Juventus espugna Cagliari mettendo nei guai i sardi. La vittoria consente alla compagine di Allegri di consolidare il quarto posto. Joao Pedro illude i padroni di casa trovando il gol dopo 10 minuti di gioco, De Ligt firma il pari. Nella ripresa, l’attaccante serbo segna il gol partita al 75′ su assist di Dybala. Ma i bianconeri non hanno certo brillato, disputando una gara di sacrificio e dedizione. Il Cagliari, invece, resta inchiodato al quart’ultimo posto con 25 punti; quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Mazzarri. Empoli e Spezia non si fanno male: pari e patta al Castellani. Empoli senza vittorie da 15 gare ma i toscani come gli spezzini fanno un altro passetto verso la salvezza aritmetica.