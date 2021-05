L’INCHIESTA SULLA TRAGEDIA DELLA FUNIVIA/ Fermate tre persone: il proprietario della società “Ferrovie Mottarone srl”, il direttore e il capo operativo del servizio. Manomesso il sistema frenante di emergenza

Secondo gli inquirenti il “forchettone”, ovvero il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainane, non è stato rimosso. Un gesto definito “materialmente consapevole allo scopo di “evitare disservizi e blocchi della funivia“, che da quando aveva ripreso servizio presentava delle “anomalie”. E così dopo lo stop causato dalla pandemia la funivia del Mottarone era entrata in funzione da circa un mese: «Era da più giorni che viaggiava in quel modo e aveva fatto diversi viaggi – ha sottolineato il procuratore Olimpia Bossi – nella convinzione che mai si sarebbe potuta verificare una rottura del cavo». Le indagini comunque proseguono sia per l’approfondimento dei dati fin qui raccolti sia per la individuazione di eventuali altre responsabilità.