L’ESTATE DA SOGNO DELLO SPORT ITALIANO/ Si chiude con una storica doppietta: dopo le azzurre anche l’Italvolley maschile trionfa agli Europei. Nella finalissima di Katowice sconfitta al tie-break la Slovenia

di FABIO CAMILLACCI/ Un colpo di coda azzurro meraviglioso, straordinario. Proprio mentre sta per finire una estate magica per lo sport italiano, ecco la ciliegina su una fantastica torta. Una ciliegiona per la verità visto che il trionfo finale riguarda l’Italvolley maschile che sale sul tetto d’Europa, bissando l’impresa delle azzurre della pallavolo. Un risultato storico: non era mai accaduto prima, mai una doppietta così bella.

La finalissima della “Final Four” di Katowice in Polonia. La formazione allenata da coach De Giorgi (foto in basso a destra) batte la Slovenia al termine di un match infinito, vinto al tie-break dagli azzurri, capaci di rimontare il set di svantaggio e imporsi grazie ai seguenti parziali: 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11. Un 3-2 indimenticabile grazie alla strepitosa serata di Lavia e Michieletto, che realizzano rispettivamente 21 e 17 punti. La nazionale maschile di pallavolo mette così in bacheca il 7° titolo continentale. Un trionfo che mancava dal 2005.

Inizio di partita pieno di problemi per gli azzurri. La giovane Italia infatti ha un approccio molto timido alla sfida; mentre la Slovenia, desiderosa di vendicare lo 0-3 nel girone ed evitare il terzo argento nelle ultime quattro edizioni degli Europei, aggredisce ed è precisa in attacco, oltre che granitica in difesa. L’allungo decisivo nel primo set arriva nella parte finale, con gli uomini di Alberto Giuliani che passano dal 17-14 al 21-14. L’Italia accorcia le distanze fino al 21-23, poi gli sloveni chiudono sul 25-22.

Rinascita italiana, poi nuovo stop. A un certo punto gli azzurri si scrollano di dosso la tensione e iniziano a giocare con maggiore spregiudicatezza e precisione, trovando anche i primi ace e i primi muri: dal 21-20, trovano quattro punti di fila che valgono il 25-20 e il pareggio nel conto dei set. Nel terzo parziale, in casa Italia riaffiorano le incertezze del primo: la Slovenia si porta sul 19-15, contiene il ritorno azzurro (20-20) e con cinque punti consecutivi si riporta in vantaggio.

Quarto set, tie-break e apoteosi. E’ la seconda metà del quarto set a fare la differenza. L’Italia passa dal 13-13 al 17-13 e si garantisce il tie-break nonostante la Slovenia si riporti a -1 (20-21), mettendo inutilmente pressione a Giannelli e compagni. Il tie-break è al cardiopalma. Si apre con un piccolo blackout per i ragazzi di De Giorgi, che vanno sotto 0-3 ma recuperano. L’allungo decisivo arriva sul 7-7: gli azzurri vanno avanti al cambio di campo, poi dilagano grazie a due strepitosi ace di uno scatenato Alessandro Michieletto.

Una storia fantastica e un epilogo clamoroso. Quasi insperato è il caso di dire se si considerano l’eliminazione ai quarti di finale all’Olimpiade di Tokyo 2020 e il cambio di allenatore, con De Giorgi in carica soltanto da inizio settembre. Altre note: giornata epica per Daniele Lavia e Alessandro Michieletto. Finisce in lacrime per la Slovenia, al terzo k.o. in altrettanti finali disputate dopo quelle del 2015 e del 2019. Per l’Italia invece il coronamento di una estate meravigliosa per il nostro sport e i nostri atleti: dal calcio al volley, passando per tennis, Olimpiadi e Paralimpiadi.