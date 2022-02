LE MILANESI RALLENTANO ANCORA/ L’Udinese ferma il Milan a San Siro, l’Inter sbatte contro il muro del Genoa. Ora il Napoli può approfittarne e agganciare i rossoneri in vetta alla classifica

di FABIO CAMILLACCI/ Le due milanesi di scena negli anticipi del venerdi validi per la 27° giornata di Serie A. Ma i due pareggi di Milan e Inter confermano che per lo scudetto è una lotta alla “ciapa no”. Milan-Udinese 1-1, Genoa-Inter 0-0, e così resta tutto come prima: rossoneri al comando con due punti di vantaggio sui nerazzurri. Ma adesso il Napoli, vincendo domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, ha l’opportunità di agganciare il Diavolo in vetta alla classifica scavalcando i campioni d’Italia (nella foto i due allenatori di Milan e Lazio: Pioli e Inzaghi).

Il Milan continua a dimostrare di non avere le stimmate per vincere il tricolore. Secondo pareggio di fila contro una squadra in lotta per non retrocedere. Dopo il 2-2 di Salerno, ecco l’1-1 di San Siro contro l’Udinese. Rossoneri in vantaggio con un lampo di Leao al 29′. Nella ripresa, però, il calo fisico e mentale della squadra di Pioli è palese e gli ospiti ne approfittano pareggiando al 66′ con un gol del 19enne difensore italiano di colore Destiny Udogie.

Rete fortunosa e viziata da un fallo di mano non rilevato da arbitro e Var. Tante come sempre le polemiche per la scelta arbitrale. Sterile il forcing finale del Diavolo. In pieno recupero poi sono i friulani a sfiorare il gol della vittoria, ma, un super Maignan stoppa Deulofeu. Adesso il Milan dovrà reagire in fretta perchè sono in arrivo: martedi 1 marzo la semifinale di andata di Coppa Italia contro i cugini interisti, e domenica 6 marzo lo scontro scudetto del Maradona contro il Napoli.

L’Inter non sa più vincere: pari a reti bianche in casa del Genoa. Brutta prestazione dei nerazzurri, che contro un Grifone da battaglia si fermano alla traversa di D’Ambrosio e gettano alle ortiche un’altra occasione per il controsorpasso al Milan capolista. Pareggia ancora un Genoa tutto cuore e poca tecnica; stavolta il Grifone non ha prodotto nè gioco, nè occasioni da gol. Il pari è di prestigio ma i rossoblu collezionano solo pareggi che non danno mai una svolta alla precaria classifica da penultima. In casa Inter invece la crisi si aggrava: una sola vittoria nelle ultime 6 gare di campionato e zero gol all’attivo nelle ultime 3.