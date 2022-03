Le grottesche di Raffaello nella Domus Aurea (apertura straordinaria) sabato 12 marzo ore 15:30. Come prenotarsi

Una straordinaria passeggiata archeologica in cui narreremo la storia e l’evoluzione della Valle del Colosseo, dove è situato l’anfiteatro più grande del mondo.

Spiegheremo come l’area dove è attualmente situato il Colosseo all’inizio doveva essere immaginata come una valle racchiusa tra i colli della Velia, Palatino, Celio, Oppio, e Fagutale ed era attraversata da un corso d’acqua che correva in direzione del Tevere lungo un percorso che segue grosso modo l’attuale via di San Gregorio.

Andremo alla scoperta della Domus Aurea, ossia il favoloso Palazzo di Nerone scoperto intorno alla fine del Quattrocento che ancora oggi presenta uno straordinario fascino.

La Domus conserva straordinarie pitture definite grottesche: un particolare tipo di decorazione parietale che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea.

Le pitture sono state scoperte nel 1480 e studiate dai più importanti pittori del Rinascimento, tra cui il grande Raffaello.



