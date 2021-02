L’arroganza di Renzi fa fallire l’«esplorazione» di Fico. E Mattarella sceglie di risolvere la crisi di governo affidandosi a Mario Draghi, convocato per oggi al Quirinale

di ROMANO LUSI – L’indecenza del mercanteggiamento sulle “poltrone” (quelle che diceva di voler lasciare) orchestrato da Renzi negli incontri per la soluzione della crisi di governo ha fatto fallire – come del resto avevamo previsto – la scombinata “esplorazione” del presidente della Camera, Roberto Fico, nel tentativo di ricucire le lacerazioni provocate da Matteo Renzi durante i tre giorni di affannose trattative svoltesi alla Camera. E a questo punto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è rimasta altra scelta che tentare di avviare la formazione di un governo “non politico” affidato ad una personalità come Mario Draghi, reduce, un anno fa, dalla direzione della Banca Europea.

E stamattina, alle ore 12, Draghi sarà a colloquio con Mattarella al Quirinale per ricevere l’incarico di formare un governo in grado di affrontare gli enormi problemi che l’Italia dovrà affrontare e che la crisi provocata da Renzi rischiava di rendere irrisolvibili con lo sfracello che aveva creato e con le pretese che aveva avanzato durante la tre giorni di mediazione di Fico.

L’alternativa – ha detto Mattarella – sarebbe stata solo la convocazione di elezioni anticipate, che avrebbero lasciato il Paese per un lungo periodo nell’incertezza o nella paralisi, con la crisi in atto sia sul piano sanitario, sia sul piano economico. E invece la crisi sanitaria ed economica “richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo“. Nel 2013 – ha fatto notare – dallo scioglimento delle Camere trascorsero 4 mesi per la formazione di un governo. E nel 2018 5 mesi. Ma, per di più, oggi andare alle urne significherebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali”, a parte tutto il tempo e le energie che richiederebbero le operazioni di preparazione al voto e il tempo impiegato nella campagna elettorale. Da qui l’orientamento di un governo tecnico, affidato a una personalità di grande prestigio ed esperienza: Mario Draghi.