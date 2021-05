L’annuncio di Gabriele Salvatores al convegno “Riorno al cinema”: «Dal 10 giugno metto a disposizione delle sale il film “Comedians”»

Gabriele Salvatores, durante il convegno in streaming “Ritorno al cinema” – che chiude le Giornate Professionali di Cinema – ha dato l’annuncio in un videomessaggio: «Sono felice di aver accettato la proposta di Luigi Lonigro e Paolo Del Brocco. Metto a disposizione delle sale il mio ultimo film, Comedians (Comici), in cui recitano, fra gli altri, Christian De Sica, Ale e Franz e Natalino Balasso. Vi comunico con gioia che sarà nelle sale da giovedì 10 giugno e spero vi terrà compagnia per tutta l’estate».

In risposta, Luigi Lonigro, presidente dei distributori nell’Anica e direttore di 01 Distribution, ha commentato: «Ringrazio Salvatores e Indiana Productions che hanno accettato stamattina la nostra sfida di essere a fianco dell’industria con i fatti. Sono convintissimo che l’esempio di Gabriele sarà seguito da altri colleghi italiani e che ci saranno nuove importanti sorprese.