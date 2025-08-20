LABBRA A PROVA D’ESTATE/ La routine di bellezza che non puoi ignorare

di ALESSIA ALIMONDA*/ Durante l’estate, le tue labbra sono messe a dura prova. Il sole, il vento, la salsedine e persino l’aria condizionata contribuiscono a renderle secche e disidratate. A differenza del resto del viso, infatti, le labbra non hanno ghiandole sebacee e sono quindi più esposte alla disidratazione e alla comparsa di segni d’espressione. Ma non temere, con una routine mirata, puoi mantenerle morbide, idratate e protette per tutta la stagione.

​I tre passaggi essenziali per labbra perfette. Per prenderti cura delle labbra in modo efficace, segui questi semplici passaggi quotidiani e settimanali.

1. Detersione delicata (ogni sera). Che tu abbia usato un rossetto, un gloss o una crema con filtro solare, è fondamentale rimuovere ogni residuo a fine giornata. Usa un prodotto delicato, come un’acqua micellare all’acqua di rose o dell’olio di cocco. Applica il prodotto con un dischetto di cotone e non strofinare troppo. Questo semplice gesto aiuta a mantenere l’elasticità e a preparare le labbra per i trattamenti successivi.

​2. Scrub settimanale. ​Una volta a settimana, concedi alle tue labbra uno scrub delicato per eliminare le cellule morte e stimolare la microcircolazione. Questo le renderà più lisce e ricettive a creme e balsami. Puoi usare uno scrub specifico per labbra oppure creare un’alternativa fai-da-te mescolando farina di riso con un po’ di olio di mandorle dolci o di cocco. Massaggia per un minuto e risciacqua con cura.

3. Idratazione e protezione (mattina e sera). ​Questo è il passaggio chiave. Applica un prodotto idratante al mattino e alla sera. Ingredienti come il burro di karité, l’olio di mandorle dolci o l’olio di rosa mosqueta sono perfetti per nutrire in profondità. ​Non dimenticare la protezione solare! Esistono stick e balsami specifici con filtro solare (SPF) che prevengono scottature, secchezza e l’invecchiamento precoce. Applicali sempre dopo l’idratazione e prima del trucco.

​ Un trattamento extra per la notte.​Vuoi un tocco in più? Applica una maschera per la notte. Durante il sonno, la pelle si rigenera e questo trattamento favorisce un nutrimento profondo. Puoi applicare uno strato generoso di burro di karité o preparare una maschera fai-da-te mescolando un cucchiaino di burro di karité con una goccia di vitamina E.

Ulteriori consigli. ​Ricorda, infine, di bere molta acqua per mantenere l’idratazione generale del corpo e di evitare di mordicchiare le labbra o strappare le pellicine. Con questi semplici accorgimenti, le tue labbra saranno protette, idratate e naturalmente belle per tutta l’estate.

*Dermoestetista