LA UEFA NON MOLLA/ Ecco l’ultima idea per completare le Coppe nonostante l’emergenza coronavirus: un tour de force nel mese di agosto per Champions ed Europa League

di FABIO CAMILLACCI/ Lunedi 20 aprile comincia una settimana importante per il futuro delle Coppe europee di calcio 2019-2020. L’obiettivo della Uefa è portare a termine Champions ed Europa League nonostante l’emergenza coronavirus. Sono stati costituiti due gruppi di lavoro sui calendari e sugli aspetti economici provocati dalla crisi. In programma tre appuntamenti fondamentali: martedì 21 la videoconferenza con i segretari generali delle Federazioni nazionali, mercoledì 22 quella con l’Eca (l’associazione dei principali club europei), e con le Leghe d’Europa, giovedì 23 il Comitato esecutivo Uefa.

Le possibili date indicate dalla Federcalcio europea per gli ottavi di Champions. Date comunque condizionate dall’andamento della pandemia da Covid-19 e dalle relative decisioni dei governi nazionali. A oggi si punta a una Champions League da completare in tre settimane nel prossimo mese di agosto. Si punta a ricominciare il 7 con il ritorno degli ottavi di finale Juventus-Lione (0-1 all’andata) e Manchester City-Real Madrid (2-1 al Bernabeu). Il giorno successivo si giocherebbero Bayern Monaco-Chelsea (3-0 bavarese allo Stamford Bridge) e Barcellona-Napoli (1-1 l’andata al San Paolo).

Le altre potenziali date. I quarti di finale si giocherebbero dall’11 al 15 agosto, le semifinali dal 18 al 22, la finalissima il 29 allo stadio Ataturk di Istanbul. In pratica si scenderebbe in campo ogni 3 giorni. L’11 e il 12 agosto peraltro scatterebbero i quarti di finale con l’Atalanta protagonista; gare di ritorno il 14 e il 15. Semifinali il 18 e il 19 per il primo round, il secondo rispettivamente il 21 e il 22. Già prevista, inoltre, anche la prima giornata della fase a gruppi della stagione 2020-21: si ricomincerà il 20 ottobre.

Le tappe dell’Europa League. Si dovrebbe partire una settimana prima rispetto alla Champions: il 2 o il 3 agosto potrebbe giocarsi l’andata degli ottavi di finale, con la Roma in trasferta a Siviglia e l’Inter impegnata contro il Getafe al Meazza. Il 6 agosto invece andrebbero in scena le gare di ritorno. A seguire, il 10 e il 13 agosto le partite valide per i quarti di finale, il 17 e il 20 quelle per le semifinali. Infine, il 27 agosto all’Arena di Danzica sarebbe la volta della finalissima. Come per la Champions, già stabilita la data di inizio della fase a gironi dell’Europa League 2020-21: fissata per giovedì 22 ottobre. Ma ribadiamo, tutto questo è purtroppo condizionato dall’andamento della situazione coronavirus.