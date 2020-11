LA SUPERCOPPA TORNA IN ITALIA/ La sfida tra i campioni della Juventus e il Napoli vincitore della Coppa Italia, si disputerà a Reggio Emilia il 20 gennaio 2021. Una scelta storica che lusinga il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “Ci confermiamo terra di sport in questo momento difficile”

di FABIO CAMILLACCI/ In attesa di capire come finirà la vicenda di Juventus-Napoli di campionato non giocata il 4 ottobre scorso a causa della mancata partenza per Torino dei partenopei in pieno caos da Covid-19, è stata fissata per il 20 gennaio 2021 la sfida tra bianconeri e azzurri valida per la Supercoppa italiana. Ma la bella notizia è che la partita tra i campioni d’Italia in carica e i vincitori della Coppa Italia 2019-2020, torna a giocarsi nel Belpaese: si disputerà al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Lo hanno annunciato in modo congiunto la Regione Emilia-Romagna e la Lega Calcio di Serie A.

Sfide ravvicinate tra Juve e Napoli. Il 14 febbraio 2021, cioè meno di un mese dopo, è infatti in programma Napoli-Juventus, gara di ritorno valida per il campionato; inoltre, se De Laurentiis dovesse spuntarla a colpi di ricorsi, potrebbe essere recuperata la partita dell’Allianz Stadium saltata a ottobre tra mille polemiche. Dopo il 3-0 a tavolino per la Vecchia Signora e il punto di penalizzazione in classifica inflitto al club di ADL dal giudice sportivo, sentenza poi confermata con pesanti motivazioni dalla Corte d’appello federale, ora sarà il Collegio di Garanzia del Coni a esprimersi.

Il ritorno in Italia della Supercoppa italiana. Ricordiamo che nelle ultime due edizioni il trofeo è stato assegnato in Arabia Saudita ed è la prima volta che la sfida si disputa in Emilia-Romagna. Ovviamente soddisfatto il presidente della Regione Stefano Bonaccini che commenta: “La nostra regione si conferma sempre più terra di sport. Ospitare la finale di Supercoppa è un risultato che ci onora”. Mentre, l’amministratore delegato della Lega di A Luigi De Siervo dichiara: “Siamo molto lieti di annunciare che il Mapei Stadium sarà la sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che per la prima volta si disputerà nella regione Emilia-Romagna”. Giusto così, soprattutto in tempi di pandemia da coronavirus.