LA SERIE A VOLTA PAGINA/ Ecco il primo calendario asimmetrico della storia: il girone di ritorno diverso da quello di andata. Un’altra rivoluzione forse voluta dalle tv a pagamento che ormai controllano il calcio italiano

di FABIO CAMILLACCI/ L’Italia ama copiare da sempre, soprattutto nello sport e nel calcio stravolgendo così tradizioni storiche. E’ il caso del primo calendario di Serie A in versione asimmetrica, cioè con un girone di ritorno sfalsato rispetto all’andata. C’era proprio bisogno di questa rivoluzione? Forse si tratta dell’ennesimo sacrificio fatto in favore delle tv a pagamento che da tempo condizionano il massimo campionato, in quanto rappresentano il principale introito dei nostri club sempre più in rosso a livello di bilanci; a maggior ragione in tempi di Covid.

Calcio d’inizio nel week end del 22 agosto, ultima giornata il 22 maggio del prossimo anno. Questa la prima giornata: Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Hellas Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta e Udinese-Juventus. Prima di dare la parola al computer per partorire il calendario della stagone 2021-2022, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha detto: “Tutti vogliamo che questa Serie A cominci con i tifosi allo stadio. Quando abbiamo chiesto stadi pieni lo abbiamo fatto perché lo riteniamo nell’interesse del Paese, vogliamo vedere gli stadi pieni col green pass”.

Un’occhiata al nuovo e anomalo calendario. Sul fronte big-match, il primo turno da evidenziare è il terzo quando si giocheranno Milan-Lazio e Napoli-Juventus. Al quarto, invece, ci sarà Juventus-Milan. L’Atalanta che continua a sognare in grande, è attesa dalle due milanesi tra la sesta e la settima giornata: prima Inter, poi Milan. Ovvero, gli stessi turni in cui andranno in scena due derby: Lazio-Roma e Torino-Juventus. Poi, all’ottava, Juventus-Roma e Lazio-Inter. Mentre alla nona vivremo il “derby d’Italia” Inter-Juventus e “il derby del Sole” Roma-Napoli.

Altri scontri diretti di rilievo. All’undicesimo turno ecco Atalanta-Lazio e Roma-Milan. E nella giornata successiva, luci a San Siro per il “derby della Madunina” Milan-Inter. A seguire, il tredicesimo turno regalerà Inter-Napoli e Lazio-Juventus; subito dopo Juventus-Atalanta e Napoli-Lazio. E ancora: alla sedicesima giornata: Napoli-Atalanta e Roma-Inter. Un’altra attesa stracittadine, il “derby della Lanterna” Genoa-Sampdoria, ci sarà alla diciassettesima. Infine Atalanta-Roma e Milan-Napoli piatto forte del 18° turno. Poi, come detto, nel girone di ritorno sarà tutta un’altra storia, tutto un altro calendario. Un aspetto che inciderà sul rush finale, tipo Juventus-Lazio alla 37°.