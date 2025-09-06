LA SCOMPARSA DI “RE GIORGIO”/ Armani: lo stilista che ha cambiato il mondo. Con lui se ne è andato un pezzo della nostra storia, un visionario che ha avuto il coraggio di essere sé stesso e di dire quello che pensava

di ALESSIA ALIMONDA/ Il 4 settembre scorso, all’età di 91 anni, si è spento a Milano Giorgio Armani, figura leggendaria che ha segnato per sempre la storia della moda. Dopo mesi di convalescenza, “Re Giorgio” se ne è andato lavorando fino all’ultimo, seguendo le prove delle sue sfilate via Facetime, con l’instancabile passione che lo ha sempre contraddistinto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo lascito è destinato a vivere per sempre.

L’architetto della moda contemporanea. Armani non è stato solo uno stilista, ma un vero e proprio architetto del costume. Con un’intuizione unica, ha capito e interpretato il proprio tempo, liberando le donne da rigide costrizioni e ridefinendo l’eleganza maschile. Se c’è un paragone possibile, l’unico altro nome che ha tanto inciso sul nostro modo di vestire è quello di Coco Chanel. La sua moda era un atto di sincerità e rispetto verso chi la indossava, un credo al quale è rimasto fedele per tutta la sua carriera. Basti pensare al suo celebre attacco del 2020 contro gli stilisti che “stuprano” le donne con trend effimeri, un’accusa che scatenò un’onda d’urto nel settore, ma che tutti, alla fine, dovettero ammettere essere vera.

Dalla Rinascente al successo globale. ​Il suo percorso è stato tutt’altro che convenzionale. Aspirante medico, Giorgio Armani abbandonò gli studi per lavorare alla Rinascente di Milano. Fu lì, tra vetrine e clienti, che imparò la vera essenza della moda. Un apprendistato sul campo che lo portò a collaborare con Nino Cerruti, fino alla svolta decisiva nel 1975, quando, incoraggiato dal suo socio Sergio Galeotti, fondò il marchio Giorgio Armani. In due stanze e con quattro scrivanie, nacque un impero. Il trionfo arrivò subito, con la sua prima sfilata, e da quel momento in poi, Milano divenne il fulcro della moda italiana.

La giacca destrutturata: il simbolo di una rivoluzione. Nel 1980, Armani lanciò la sua rivoluzione: la giacca destrutturata. Svuotata delle sue rigidità e resa morbida, comoda e avvolgente, questa giacca divenne il simbolo di una nuova era, in cui la moda si faceva al servizio del corpo e non viceversa. Un successo tale da portargli, nel 1982, la copertina di Time, onore concesso prima di lui solo a Christian Dior. La sua visione, sempre un passo avanti, non si è mai fermata. Dall’iconica linea Emporio Armani, pensata per i giovani, alla partnership con il mondo dello sport con EA7, fino alle prestigiose divise Alitalia del 1991. E poi ancora, l’alta moda di Armani Privé, diventata il punto di riferimento per le star di Hollywood sui red carpet.

​Non solo moda: un impero di intuizioni. Armani non ha cambiato solo la moda, ha rivoluzionato il modo di comunicarla, lanciando l’EA Magazine, la prima rivista di un brand, e utilizzando le affissioni urbane per le sue campagne. L’hangar dell’aeroporto di Linate, con l’enorme logo che saluta i viaggiatori da quasi trent’anni, è la prova tangibile del suo genio comunicativo. Il suo impero si è esteso all’arredamento e all’ospitalità, con gli Armani Hotel che incarnano il concetto di lusso non ostentato. Ha investito nel cinema, vestendo star di film leggendari come “American Gigolo”, e ha trasformato il red carpet in una passerella di alta moda. Ma, al di là di tutto, è stato il suo carisma, la sua etica e la sua sincerità a renderlo un’icona amata dal grande pubblico.

​Un uomo instancabile, un’eredità eterna. Armani ha sacrificato molto per il suo lavoro, ma non ha mai avuto rimpianti. Dopo la scomparsa del suo socio e compagno Sergio Galeotti nel 1985, ha affrontato il dolore e la gestione dell’azienda nel suo momento di massima espansione, dimostrando una forza d’animo fuori dal comune. Per assicurare il futuro del suo impero, ha istituito una Fondazione gestita dalla sua famiglia, mettendo a tacere le speculazioni sulla vendita del marchio. Fino all’ultimo, ha mantenato un impegno incrollabile, come quando nel 2020 è stato il primo stilista a cancellare una sfilata dal vivo per la pandemia o a convertirsi alla produzione di camici ospedalieri. Con Giorgio Armani se ne va un pezzo della nostra storia, un visionario che ha avuto il coraggio di essere sé stesso, di dire quello che pensava e di vestire il mondo con uno stile senza tempo. La sua eredità, fatta di eleganza, etica e autenticità, continuerà a ispirare generazioni.