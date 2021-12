LA ROMA CASTIGA LA DEA/ I giallorossi asfaltano l’Atalanta a Bergamo e riaprono la lotta per la Champions. La Juventus ringrazia e con la squadra di Mourinho riduce a 6 i punti di distacco dalla Dea terza in classifica. Lotta salvezza: l’Udinese aggrava la crisi del Cagliari ma il club sardo conferma la fiducia a Mazzarri

di FABIO CAMILLACCI/ Gli anticipi del sabato validi per la 18° giornata del campionato di calcio di Serie A, riaprono la lotta per la zona Champions e in zona retrocessione aggravano la posizione del Cagliari. La Roma sbanca Bergamo e ferma la scatenata Atalanta ridimensionando i sogni scudetto della squadra di Gasperini, la Juventus espugna Bologna e con i giallorossi torna a -6 dalla Dea. In tema di lotta salvezza, clamoroso crollo interno del Cagliari battuto 4-0 dall’Udinese. Nonostante il pesante passivo e il terzultimo posto in classica con 10 punti come il Genoa, il club sardo rinnova la fiducia a mister Walter Mazzarri.

Il poker della Roma di Mourinho in casa dell’Atalanta. Il pluridecorato tecnico portoghese azzecca le mosse giuste a livello tecnico-tattico e fa decisamente male ai nerazzurri: difesa attenta e ripartenze letali sul filo del fuorigioco la ricetta giuta. Al “Gewiss Stadium” finisce 4-1 per i giallorossi. Gara senza storia, ospiti in vantaggio dopo un solo minuto di gioco con Abraham, raddoppia Zaniolo. In chiusura di primo tempo, un tiro di Muriel deviato da Cristante consente agli orobici di riaprire la sfida. Nella ripresa, però, Smalling e ancora Abraham mettono il punto esclamativo sul match (nella foto: l’esultanza di Zaniolo e Abraham).

La Juventus ringrazia la Roma, espugna Bologna e come i giallorossi sale a -6 dalla Dea terza in classifica. Un gol per tempo consentono alla Vecchia Signora di piegare i felsinei: apre Morata al 6′, chiude il conto Cuadrado al 69′. Negli ultimi tempi, l’aria d’Europa sembra aver fatto male alla squadra di Sinisa Mihajlovic che inanella la terza sconfitta di fila. I bianconeri invece come insegna la loro storia, non si lasciano sfuggire l’occasione di ridurre il distacco dall’Atalanta in attesa di capire cosa farà il Napoli domenica sera in casa del Milan. Juve cinica e spietata nella nebbia di Bologna.

Cagliari sempre più in crisi. All’Unipol Domus è sorprendente il poker con cui l’Udinese affonda i sardi. Il cambio in panchina ha fatto decisamente bene ai friulani: da un normalizzatore in fase di esaurimento come Gotti a un normalizzatore più ricco di stimoli come mister Cioffi. Quattro punti in due partite per i bianconeri dell’ex vice di Gotti. Dopo il pareggio col Milan, infatti, l’Udinese domina il Cagliari contestato dal proprio pubblico. Makengo sblocca il risultato dopo 4 minuti, la doppietta dell’ex milanista e il bolide di Molina completano il 4-0. Espulso Marin tra i padroni di casa. Al termine, attraverso i social, la società sarda ha chiesto scusa ai tifosi.