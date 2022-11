LA ROMA AVANZA, LA LAZIO NO/ Europa League: Zaniolo e Pellegrini ribaltano i bulgari del Ludogorets e volano agli spareggi, biancocelesti battuti in Olanda dal Feyenoord e retrocessi in Conference League. Fiorentina, niente primo posto: solo play-off di Conference

di FABIO CAMILLACCI/ Europa League agrodolce per le italiane. La Roma allo stadio Olimpico doveva vincere e ha vinto: ribalta il Ludogorets e vola agli spareggi che valgono l’accesso agli ottavi di finale, una sorta di sedicesimi di finale. Lazio retrocessa in Conference League dopo la sconfitta a Rotterdam contro il Feyenoord; e dire che agli uomini di Sarri sarebbe bastato un pareggio per passare. Nella Capitale, l’uomo copertina è Nicolò Zaniolo che entra nella ripresa con i bulgari in vantaggio per 1-0 e cambia la partita: si conquista due calci di rigore trasformati con freddezza da capitan Pellegrini e chiude il conto calando il 3-1 definitivo.

La cronaca. Brutta prima frazione di gioco da parte dei giallorossi che vanno al riposo sotto di un gol per effetto della rete di Rick; poi Mourinho fa entrare Nicolò che spacca la partita. Nell’altra sfida del girone, Betis Siviglia Helsinki 3-0 per questa classifica finale: Betis direttamente agli ottavi da primo con 16 punti, Roma ai play-off con 10 punti, Ludogorets retrocesso in Conference con 7 punti, Helsinki 1. Lunedi a Nyon il sorteggio: i giallorossi se la vedranno con una delle squadre retrocesse dai raggruppamenti di Champions (nella foto: esultanza di gruppo per la Roma).

Rotterdam: suicidio Lazio. I biancocelesti regalano un gol al Feyenoord e dicono addio all’Europa League: il “gollonzo” di Giménez al 19esimo della ripresa, fa scivolare la compagine di Maurizio Sarri al terzo posto del Gruppo F. I capitolini sbagliano troppo per sperare di uscire indenni dal “De Kuip”. Gli olandesi vincono il girone, la Lazio dovrà fare gli spareggi per andare avanti almeno in Conference.

Il pasticcio laziale che decide la gara. Il gol di Gimenez al 19’ della ripresa è una sentenza che punisce i tanti errori in attacco e un disastroso controllo difensivo dei biancocelesti; soprattutto in occasione del gol vittoria dei padroni di casa. E poi, non riescono a reagire. Nell’altra partita del gruppo, Midtjylland-Sturm Graz 2-0. Classifica pazzesca, tutte a 8 punti: alla fine, è la classifica avulsa a fare la differenza.

Fiorentina facile in Lettonia: 3-0 al Riga ma non basta, viola secondi e ai play-off. Barak, Cabral e una magia di Saponara chiudono il discorso già nel primo tempo. I turchi del Basaksehir però vincono 3-1 in casa contro gli scozzesi degli Hearts e chiudono al primo posto il raggruppamento. I viola, invece, ora dovranno vedersela con una retrocessa dall’Europa League per andare agli ottavi.