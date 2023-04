La pallavolista italiana 18enne Julia Ituma muore precipitando dalla finestra dell’hotel di Istanbul, dove si trovava con la sua squadra

di FABIO CAMILLACCI/ La Serie A riparte dal Venerdi Santo. Sono andati in scena i primi tre anticipi validi per la 29° giornata. Milanesi a braccetto: solo due pareggi per Inter e Milan contro Salernitana ed Empoli. Nerazzurri sempre più in crisi, rossoneri sulle montagne russe; prima la sconfitta per […]