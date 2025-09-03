LA MORTE DI EMILIO FEDE/ L’ultimo capitolo di una vita in prima pagina. Se ne è andato all’età di 94 anni, accompagnato solo dall’affetto di sua figlia Sveva

di ALESSIA ALIMONDA/ È scomparso all’età di 94 anni Emilio Fede, una delle figure più controverse e riconoscibili del giornalismo italiano. L’ex direttore del TG4 si è spento nella casa di riposo San Felice di Segrate con al suo fianco solo la figlia Sveva. ​La notizia, diffusa nel tardo pomeriggio di martedi 2 settembre, ha segnato la fine di una parabola esistenziale che ha visto Fede protagonista per decenni. Dalle vette del successo come volto di punta di Mediaset, al fianco di Silvio Berlusconi, fino alla caduta mediatica e giudiziaria che lo aveva allontanato progressivamente dai riflettori.

​Una vita tra giornalismo e mondanità. ​Emilio Fede non è stato solo un giorn alista. È stato un personaggio, capace di mescolare l’informazione con la mondanità, il gossip e la politica. Per anni, il suo nome è stato sinonimo di una televisione che si faceva racconto del potere e della sua cerchia più intima. La sua carriera, iniziata alla Rai e poi esplosa con Mediaset, lo ha reso un volto familiare per milioni di italiani. Ma la notorietà acquisita sul campo si è presto intrecciata con le vicende private e giudiziarie che hanno segnato la sua vita. Le cene eleganti, il processo Ruby e la condanna per favoreggiamento della prostituzione hanno lentamente eroso l’immagine pubblica del “super direttore”.

​Un addio in silenzio. ​L’ultima fase della vita di Emilio Fede è stata caratterizzata da un progressivo ritiro dalle scene. Dopo anni di condanne, servizi sociali e un arresto plateale in una pizzeria di Napoli che fece molto scalpore, Fede era uscito dal radar dei media. Era rimasto solo un ricordo, quasi sbiadi to, di una gloria passata. ​La sua morte è avvenuta in solitudine. Nessun ex collega, nessun volto noto del mondo che un tempo aveva frequentato assiduamente. Solo la figlia Sveva al suo capezzale, a testimoniare il declino di un uomo che, “pur lottando fino all’ultimo come un leone”, come ha raccontato la figlia, ha dovuto affrontare la fine della sua vita lontano dai riflettori che lo avevano reso celebre.

​I funerali. Le esequie si terranno alle 16 di giovedi 4 settembre a Segrate (Milano), presso la parrocchia Dio Padre. La cerimonia sarà officiata dal parroco Don Giovanni Cazzaniga. Con la scomparsa di Emilio Fede, si chiude un capitolo importante, e per certi versi controverso, della storia del giornalismo e della televisione italiana.