LA MARCIA AZZURRA/ Olimpiadi, Massimo Stano è d’oro nella 20 chilometri. Argento per Manfredi Rizza nella canoa sprint 200 metri. Tris di bronzi: Viviana Bottaro nel karate, Elia Viviani nel ciclismo e Greg Paltrinieri nel nuoto

di MARIO MEDORI/ Impresa di Massimo Stano nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’azzurro conquista una storica medaglia d’oro con il tempo di 1:21:05 dopo una gara eroica contro il caldo torrido e l’umidità della capitale nipponica. Stano conduce nel gruppo di testa per tutta la corsa e poi non molla negli ultimi chilometri staccando gli avversari: argento e bronzo per i giapponesi Ikeda e Yamanishi.

Canoa d’argento. Merito di Manfredi Rizza che centra la piazza d’onore nella sprint 200 metri, una delle specialità dalla maggiore incertezza. Il lombardo chiude in seconda posizione e si prende l’argento con il tempo di 35”080, appena 45 millesimi di secondo peggio del vincitore, l’ungherese Sandor Totka, in una corsa decisa al fotofinish. Bronzo al britannico Liam Heath.

Prima storica medaglia per l’Italia nel karate. Nella categoria Kata femminile, l’azzurra Viviana Bottaro ottiene uno splendido bronzo battendo nella finale per il terzo posto l’americana Sakura Kokumai con il punteggio di 26.48. Ottima prova per la 33enne di Genova, già vicecampionessa del mondo nove anni fa, che con questo risultato porta così a 35 le medaglie azzurre in Giappone, 18 quelle di bronzo.

Il ciclismo italiano su pista continua a regalare emozioni. Dopo la storica medaglia d’oro con record del mondo nell’inseguimento a squadre con Ganna, Consonni, Lamon e Milan, il portabandiera azzurro Elia Viviani ottiene uno splendido bronzo nell’Omnium e si conferma sul podio olimpico dopo l’oro ai Giochi di Rio 2016. Primo posto per il britannico Walls, argento di Stewart della Nuova Zelanda.

L’Italia della velocità di atletica rimane super. Arriva infatti la qualificazione alla finale nella staffetta 4×100 maschile. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu chiude in terza posizione la batteria e strappa il pass con il tempo di 37”95. Fuori dalla finale invece la staffetta femminile, nonostante il record italiano con il tempo di 42”84. Salgono così a 35 le medaglie ottenute fino a oggi dagli azzurri: 7 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Un bottino che fa rimanere l’Italia al 9° posto del medagliere.