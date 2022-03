LA GUERRA D’INVASIONE RUSSIA ALL’UCRAINA/ Ancora attacchi ai presìdi sanitari e di nuovo due giorni di coprifuoco a Kiev. Alt al collegamento Finlandia-Russia

Nuovo coprifuoco nella capitale ucraina Kiev da stasera a lunedi’ mattina. Lo ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Scattera’ dalle ore 20 di oggi e terminera’ alle ore 7 del 28 marzo.

L’Oms denuncia 72 attacchi a presidi sanitari con almeno 71 morti

L’Organizzazione mondiale della Sanita’ ha dato l’aggiornamento degli attacchi ai presidi sanitari in Ucraina, dall’inizio dell’invasione russa: l’organizzazione Onu ne ha registrati 72 in cui sono morte 71 persone e 37 sono rimaste ferite

L’Ucraina continua a “fermare attacchi su Kiev, Mosca fa fatica”

Le forze di difesa ucraine continuano a respingere gli attacchi sulla capitale Kiev: lo sottolinea lo stato maggiore ucraino osservando che i russi hanno difficolta’ a reintegrare personale di valore e a sostenere le perdite subite, in parte a causa dell’impatto delle sanzioni internazionali. Secondo la nota della difesa ucraina, le apparecchiature russe sono in “scarse condizioni tecniche” per via dell’utilizzo “negligente” e “il prolungato stoccaggio”, tutti fattori che stanno influenzando la capacita’ della Russia di “mantenere il ritmo di combattimento necessario e raggiungere l’obiettivo finale della guerra”.

Per Londra, Mosca usa aerei per demoralizzare difesa

Le truppe russe si stanno dimostrando riluttanti a impegnarsi in operazioni di fanteria su larga scala nelle citta’ e preferiscono invece puntare sull’uso indiscriminato di bombardamenti aerei e di artiglieria nel tentativo di demoralizzare la difesa” ucraina: questa la valutazione dell’intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento della situazione sul campo, in Ucraina.

La Gran Bretagna invia scorte cibo per 2,4 milioni di euro

Il governo britannico donerà cibo per due milioni di sterline (2,4 milioni di euro) all’Ucraina. Lo riferisce il ministro degli esteri del Regno Unito, Liz Truss. La donazione, ha sottolineato il ministro, è una risposta alla richiesta diretta del governo ucraino e includerà principalmente cibo secco e non deperibile, prodotti in scatola e acqua. I beni saranno inviati ai magazzini in Polonia e Slovacchia, che li forniranno al governo ucraino.