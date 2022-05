LA FERRARI GIRA A MONZA/ Il leader del Mondiale di Formula 1 Charles Leclerc si allena nell’Autodromo Nazionale lombardo. La testa è già al Gran Premio di Spagna

di FABIO CAMILLACCI/ Il leader del Mondiale di Formula 1 scalpita in vista della prossima tappa: 22 maggio a Montmelò, Gran Premio di Spagna. Per Charles Leclerc allora una passeggiata al volante della sua Ferrari. Un mini-allenamento andato in scena all’Autodromo Nazionale di Monza. Il pilota di Maranello ha percorso i 100 km consentiti con gomme “demo”; rigorosamente a porte chiuse. Test utili per battere i veri grandi rivali di quest’anno: la Red Bull e Verstappen, principali avversari nella corsa a Mondiale piloti e costruttori.

Dolci ricordi per Charles. Al “Principino in rosso”, il circuito lombardo rievoca momenti indimenticabili. A Monza, infatti, l’8 settembre di qualche anno fa, Leclerc conquistò pole position e vittoria al GP d’Italia. E quello fu il suo secondo trionfo al volante di una Ferrari, dopo il successo della settimana precedente a Spa in Belgio.

Test Ferrari. A Monza si è trattato del secondo filming day dell’anno, dopo Montmeló prima dei test prestagionali. La decisione di effettuarlo sul velocissimo tracciato brianzolo ha decisamente aiutato i tecnici del Cavallino Rampante nel raccogliere dati in vista dell’introduzione del fondamentale pacchetto di sviluppi. Un pacchetto in arrivo proprio per il prossimo appuntamento iridato, tra pochi giorni in terra iberica. Un’arma in più per tenere a bada Max Verstappen.