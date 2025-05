LA CONFERENCE E’ BLUES/ Il Chelsea del tecnico italiano Enzo Maresca, rifila un poker al Betis Siviglia nella finale di Breslavia e trionfa. In tal modo, il club inglese diventa l’unico ad aver vinto tutti i trofei Uefa

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo l’Europa League vinta dal Tottenham, va a una squadra britannica anche la Conference League: nella finalissima di Breslavia in terra di Polonia, il Chelsea batte 4-1 il Betis Siviglia. Ed è un successo storico per i Blues di Londra che diventano l’unico club ad aver vinto tutte le competizioni Uefa: Coppa delle Coppe, Europa League, Champions League, Supercoppa e ora la Conference League. L’unico club capace di conquistare tutte e tre le competizioni dell’era moderna (Champions, Europa League e Conference); davvero un asso pigliatutto del calcio europeo.

Un gran bella soddisfazione e un grandissimo risultato per il tecnico italiano Enzo Maresca. Lui che tra il 2005 e il 2009 giocò con la maglia del Siviglia rivale cittadina del Betis. Sempre col Siviglia iniziò nella stagione 2017-2018 la carriera di allenatore da vice. Alzando al cielo questa Coppa peraltro Maresca corona una stagione straordinaria, dopo aver riportato il Chelsea in Champions League con il quarto posto in Premier. Davvero amara, invece, per il Betis la sua prima finale europea.

La partita di Breslavia, o Wroclaw come si chiama questa città in lingua polacca. Primo tempo nel segno del Betis trascinato dalla spinta di Abde Ezzalzouli. Andalusi in vantaggio dopo soli 9 minuti di gioco proprio grazie allo scatenato attaccante marocchino. Il Chelsea non c’è e i biancoverdi gettano alle ortiche almeno due occasioni per raddoppiare. Poi l’autore del gol è costretto a uscire per infortunio e lì si spegne la luce. Il Betis regge fino al minuto 65 prima di crollare sotto i colpi di Enzo Fernandez (66′), Jackson (70′), Sancho (82′) e Caicedo (91′).

Il Chelsea interrompe una lunghissima striscia positiva iberica. Infatti, fino a oggi i club spagnoli si erano imposti nelle ultime 19 finali europee disputate. Non accadeva da ben 24 anni, dal 2001 quando il Valencia fu sconfitto ai calci di rigore dal Bayern Monaco nella finale di Champions andata in scena al Meazza di Milano. Inoltre, ben nove di quelle finali, le spagnole le vinsero contro squadre inglesi. Il Chelsea pertanto è la quarta squadra a conquistare la Conference League dopo la Roma di Mourinho, i cugini londinesi del West Ham e i greci dell’Olympiakos.